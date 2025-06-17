"سيارات أكل العيش".. أسعار ميكروباص جولدن دراجون XML 6532 موديل 2025

كتب - محمود أمين:

تقدم قصراوي جروب، الوكيل المحلي لعلامة جولدن دراجون الصينية في مصر، السيارة نقل الركاب "ميكروباص" جولدن دراجون XML 6532 موديل 2025 بثلاث فئات من التجهيزات.

ويوفر التصميم الداخلي لميكروباص جولدن دراجون الجديد المجمع بمصانع الشركة في مصر مساحة إلى 15 راكبًا.

تم تصميم الأبعاد الهندسية للمركبة بما يتوافق وطبيعة الطرق في مصر، حيث يبلغ طولها 4980 مم، وعرضها 1700 مم، وارتفاعها 1970 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2590 مم.

يعتمد جولدن دراجون 2025 على محرك رباعي الاسطوانات بسعة 2400 سي سي، ويقدم بثلاث خيارات الأول "كاربراتير بنزين"، والثاني "إنجيكشن بنزين"، والثالث "ديزل".

يرتبط محرك السيارة بناقل حركة يدوي مكون من 6 سرعات، بما يمنح السائق تحكمًا مباشرًا في أداء المركبة.

تجهيزات تشمل مساند للرأس والظهر قابلة للتحريك، إلى جانب وجود نظام إذاعي بسيط يعتمد على راديو كاسيت، ومصابيح شبورة، ومرآة رؤية خلفية، بالإضافة إلى إشارات توقف خلفية ضمن منظومة السلامة.

من حيث البنية والتكوين، تستند المركبة إلى هيكل مخصص لتحمل المهام اليومية المكثفة، ويتضمن باكتات جانبية للوقاية من الصدمات، وأرضية خدمة شاقة، إلى جانب زجاج حراري خلفي.

تبدأ أسعار جولدن دراجون من 680 ألف جنيه للفئة الأولى "بنزين كربراتير"، والفئة الثانية "إنجيكشن بنزين" بسعر 700 ألف جنيه، بينما تأتي الفئة الثالثة "ديزل" بنفس السعة وبسعر 755 ألف جنيه.

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