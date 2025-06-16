تخفيضات تصل إلى 100 ألف جنيه بأسعار "KGM توريس" في مصر

كتب – محمود أمين:

أعلنت شركة عربيات إيجيبت، الوكيل المحلي لعلامة KGM الكورية المعروفة سابقاً باسم سانج يونج، عن تخفيضات سعرية ملحوظة على السيارة "توريس Torres" التي تنتمي لفئة الكروس أوفر SUV متوسطة الحجم.

وبحسب المعلن من الوكيل المحلي للعلامة الكورية الجنوبية، بلغ مقدار التخفيض 100 ألف جنيه على معظم الفئات، فيما جاءت قيمة التخفيض على الفئة الثالثة أقل، لتسجل 76 ألف جنيه فقط.

السيارة باتت متاحة حاليًا بفئتها الأولى بسعر 1,575,000 جنيه، أما الفئة الثانية فجاءت بسعر 1,699,000 جنيه. وسُعرت الفئة الثالثة عند 1,849,000 جنيه، تليها الفئة الرابعة التي تُعرض بسعر 1,990,000 جنيه.

أما الفئة الأعلى تجهيزاً ذات نظام الدفع الرباعي 4×4، فقد أصبحت بسعر 2,090,000 جنيه.

تعتمد "KGM توريس" على محرك رباعي الأسطوانات سعته 1.5 لتر مزود بشاحن توربيني، يولد قوة تبلغ 163 حصانًا، فيما يبلغ عزم الدوران 280 نيوتن متر.

ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، يضمن انتقالاً سلساً للقوة وكفاءة في الأداء داخل المدن وخارجها.

وتتميز الفئة الأعلى Adventure بنظام دفع رباعي يعزز قدرات السيارة على الطرق غير الممهدة.

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