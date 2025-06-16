أبرز منافسي هيونداي "سانتافي" في مصر بعد تراجع أسعارها ربع مليون جنيه

كتب - محمد جمال:

أقرت مجموعة جي بي أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة هيونداي التجارية في مصر، تخفيضًا بأسعار السيارة "سانتا في" Santa Fe الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات الجديدة بقيم تتراوح بين 200 و250 ألف جنيه خلال شهر يونيو الجاري.

وفقًا لأحدث قائمة أسعار معلنة من الوكيل المحلي للعلامة الكورية الجنوبية، فقد أصبحت أسعار هيونداي سانتا في التي تتوفر بفئتين من التجهيزات تبدأ من 3.150.000 جنيه للفئة Executive RWD بدلًا من 3.350.000 جنيه، والفئة Calligraphy AWD الثانية بـ3.650.000 جنيه مقارنة بـ3.900.000 جنيه.

ومع تخفيضSanta Fe سباعية المقاعد الجديدة تدخل سيارة هيونداي في منافسة مع عدد من السيارات المتاحة بالسوق المصري.

ويمكن من خلال التقرير التالي التعرف على أبرز منافسيها بمصر:

إكسيد VX

تعتمد إكسيد VX على محرك قوي بسعة 2.0 لتر TGDI بأربعة أسطوانات، يولد قوة تصل إلى 261 حصان عند 5500 دورة في الدقيقة، وناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات بنظام (AWD) دفع كلي.

تقدم إكسيد VX التي تعد السيارة الأكبر حجما للعلامة حيث تتسع مقصورتها إلى سبعة ركاب، خلال شهر يونيو الجاري، بفئتين من التجهيزات بأسعار رسمية 2.680.000 جنيه للفئة الأولى Luxury ، و2.980.000 جنيه للفئة الثانية Flagship.

كيا سورينتو

تقدم كيا سورينتو 2025 هايبرد 7 راكب في السوق المصري بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي 3.499.900 جنيه.

تعتمد كيا سورينتو 2025 هايبرد على محرك بنزين تيربو سعة 1600 سي سي متصل بمحرك كهربائي حديث، يولدان معًا قوة إجمالية تصل إلى 240 حصان وعزم دوران يبلغ 350 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات متصل بالمحرك الكهربائي

بفضل هذه التكنولوجيا المتطورة، تستطيع تقطع السيارة أكثر من 1000 كيلومتر بخزان وقود واحد، مما يجعلهما من أكثر الخيارات كفاءة واعتمادية في السوق المصري.

سكودا كودياك

تتوفر كودياك بأربعة فئات من التجهيزات تبدأ من مليونين 549 ألف جنيه للفئة Selection Loft، ومليونين 799 ألف جنيه للفئة Selection Lounge.

أما الفئة Selection Suite الثالثة تباع بسعر رسمي ثلاثة ملايين 99 ألف جنيه، بينما الفئة Sportline الرابعة الأعلى تجهيزًا تباع بثلاثة ملايين 299 ألف جنيه.

وعلى صعيد الدفع، تتوفر للسيارة Kodiaq الجديدة بمحرك بنزين TSI سعة 1.4 لتر بقوة 150 حصان، ويرتبط بناقل حركة DSG أوتوماتيك. وتستطيع التسارع من الثبات إلى 100 كم/س في 9.7 ثانية.

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