نيسان جوك.. أرخص سيارة "زيرو" بمصر حاصلة على 5 نجوم باختبارات الحوادث

كتب - محمد جمال:

تعد نيسان جوك الكروس أوفر الجديدة، أرخص سيارة حاصلة على 5 خمسة نجوم باختبارات التصادم الأوروبية Euro NCAP بالسوق المصري خلال شهر يونيو الجاري.

يأتي ذلك لما لعناصر الأمان والسلامة أهمية قصوى لحماية ركاب السيارة وأيضًا المارة، ما جعل عنصر الأمان من أبرز أولويات مصنعي السيارات في العالم اليوم.

ويمكن من خلال التقرير الآتي التعرف على تقييم نيسان جوك باختبارات Euro NCAP الأوروبية:

حماية الركاب البالغين 94٪.

حماية الركاب الأطفال 85٪.

تعامل السيارة مع مستخدمى الطرق المعرضة للخطر 81٪ .

وسائل الأمان 73٪

وسائل الأمان بجوك تشمل نظام مراقبة ضغط الهواء بالإطارات TPMS، مع أنظمة الفرامل المساعدة ABS-EBD-VDC بالإضافة إلى 6 وسائد وستائر هوائية، حساسات ركن أمامية وخلفية إلى جانب كاميرا للرؤية الخلفية.

تواجه السيارة التي يتم اختبارها بواسطة "Euro NCAP" مجموعة من محاكيات التصادم للوقوف على مدى سلامة وفاعلية وسائل الحماية وكذا صلابة الهيكل الخارجي للسيارة وقدرته على تحمل الصدمات.

وتتعرض السيارة خلال الاختبار إلى الاصطدام الأمامي جهة السائق على سرعة 64 كم/س، والاصطدام الأمامي الكلي على سرعة 50 كم/س، وكذا الاصطدام الجانبي بجسم متحرك على سرعة 50 كم/س.

كما تتعرض قوائم السيارة الجانبية إلى الاصطدام بجسم صلب بسرعة 32 كم/س، وكذلك تم اختبار ارتداد مقعد السائق عند الاصطدام بسرعة 16 و24 كم/س.

وبانتهاء الاختبار الذي تكون محاوره الأساسية قائمة على حماية السائق والراكب الأمامي والركاب بالخلف والأطفال والمارة، يتم منح السيارة تقييمًا نسبيًا بحسب نجاحها في كل اختبار تصادم على حده.

أسعار وفئات نيسان جوك

تقدم نيسان جوك ب4 فئات، بأسعار رسمية تبدأ من 1.068.000 جنيه، والفئة الثانية قدمت مقابل 1.168.000 جنيه ، والفئة الثالثة 1.218.000 جنيه، الفئة الرابعة الأعلى صاحبة التجهيز الرياضي تاتي بنفس السعر مقابل 1.218.000 جنيه.

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