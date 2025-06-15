إعلان

نيسان جوك.. أرخص سيارة "زيرو" بمصر حاصلة على 5 نجوم باختبارات الحوادث

01:26 م الأحد 15 يونيو 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    نيسان جوك فيس ليفت الجديدة
  • عرض 11 صورة
    نيسان جوك فيس ليفت الجديدة
  • عرض 11 صورة
    نيسان جوك موديل 2025 الجديدة
  • عرض 11 صورة
    نيسان جوك موديل 2025 الجديدة
  • عرض 11 صورة
    نيسان جوك فيس ليفت الجديدة
  • عرض 11 صورة
    نيسان جوك فيس ليفت الجديدة
  • عرض 11 صورة
    نيسان جوك فيس ليفت الجديدة
  • عرض 11 صورة
    نيسان جوك الجديدة
  • عرض 11 صورة
    نيسان جوك الجديدة
  • عرض 11 صورة
    نيسان جوك الجديدة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد جمال:

تعد نيسان جوك الكروس أوفر الجديدة، أرخص سيارة حاصلة على 5 خمسة نجوم باختبارات التصادم الأوروبية Euro NCAP بالسوق المصري خلال شهر يونيو الجاري.

يأتي ذلك لما لعناصر الأمان والسلامة أهمية قصوى لحماية ركاب السيارة وأيضًا المارة، ما جعل عنصر الأمان من أبرز أولويات مصنعي السيارات في العالم اليوم.

ويمكن من خلال التقرير الآتي التعرف على تقييم نيسان جوك باختبارات Euro NCAP الأوروبية:

حماية الركاب البالغين 94٪.

حماية الركاب الأطفال 85٪.

تعامل السيارة مع مستخدمى الطرق المعرضة للخطر 81٪ .

وسائل الأمان 73٪

وسائل الأمان بجوك تشمل نظام مراقبة ضغط الهواء بالإطارات TPMS، مع أنظمة الفرامل المساعدة ABS-EBD-VDC بالإضافة إلى 6 وسائد وستائر هوائية، حساسات ركن أمامية وخلفية إلى جانب كاميرا للرؤية الخلفية.

تواجه السيارة التي يتم اختبارها بواسطة "Euro NCAP" مجموعة من محاكيات التصادم للوقوف على مدى سلامة وفاعلية وسائل الحماية وكذا صلابة الهيكل الخارجي للسيارة وقدرته على تحمل الصدمات.

وتتعرض السيارة خلال الاختبار إلى الاصطدام الأمامي جهة السائق على سرعة 64 كم/س، والاصطدام الأمامي الكلي على سرعة 50 كم/س، وكذا الاصطدام الجانبي بجسم متحرك على سرعة 50 كم/س.

كما تتعرض قوائم السيارة الجانبية إلى الاصطدام بجسم صلب بسرعة 32 كم/س، وكذلك تم اختبار ارتداد مقعد السائق عند الاصطدام بسرعة 16 و24 كم/س.

وبانتهاء الاختبار الذي تكون محاوره الأساسية قائمة على حماية السائق والراكب الأمامي والركاب بالخلف والأطفال والمارة، يتم منح السيارة تقييمًا نسبيًا بحسب نجاحها في كل اختبار تصادم على حده.

أسعار وفئات نيسان جوك

تقدم نيسان جوك ب4 فئات، بأسعار رسمية تبدأ من 1.068.000 جنيه، والفئة الثانية قدمت مقابل 1.168.000 جنيه ، والفئة الثالثة 1.218.000 جنيه، الفئة الرابعة الأعلى صاحبة التجهيز الرياضي تاتي بنفس السعر مقابل 1.218.000 جنيه.

اقرأ أيضًا..

أرخص سيارة جديدة تقدمها رينو الفرنسية في مصر

كاديلاك ليريك V تحصل على لقب الأقوى في تاريخ العلامة الأمريكية.. صور

بعد جدل حريق سيارة كهربائية في مصر..7 نصائح هامة لقيادة آمنة

نيسان جوك االسيارات الجديدة Euro NCAP أرخص سيارة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بصواريخ تستخدم لأول مرة.. إيران تبدأ هجومًا جديدًا على إسرائيل
رسوم جديدة لاستخراج جواز السفر والبديل المفقود بـ"الضعف" من أول يوليو
في بيان رسمي.. محافظة دمياط تطالب المواطنين بإطفاء الأضواء ترشيدًا للكهرباء
لماذا قفز الدولار أمام الجنيه اليوم رغم عطلة الأسواق الدولية؟
مجدي الجلاد: إسرائيل تسعى للهيمنة على الشرق الأوسط.. والجيش المصري عقبة أساسية