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كم يبلغ قسط أرخص سيارة لـ"جيتور" الصينية في مصر؟

01:26 م الأحد 15 يونيو 2025
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    جيتور X70 PLUS الجديدة كليا
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    499867470_122130230972766983_419376711500جيتور X70 PLUS الجديدة كليا3299859_n
  • عرض 8 صورة
    جيتور X70 PLUS الجديدة كليا
  • عرض 8 صورة
    جيتور X70 PLUS الجديدة كليا
  • عرض 8 صورة
    جيتور X70 PLUS الجديدة كليا
  • عرض 8 صورة
    جيتور X70 PLUS الجديدة كليا
  • عرض 8 صورة
    جيتور X70 PLUS الجديدة كليا
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كتب - محمود أمين:

تقدم البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري خدمات تمويل شراء السيارات الجديدة والمستعملة لعملاء القطاع، وخاصة أن ما يقرب من 65% من عمليات الشراء في سوق السيارات تتم عبر التمويلات البنكية.

ويعد بنك ناصر الاجتماعي من البنوك الأبرز التي تقدم خدمة تمويل وتقسيط السيارات الجديدة بأطول فترة سداد، إذ تصل إلى 10 سنوات.

ويقدم وكيل علامة جيتور في مصر السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات جيتور x70 بلس المجمعة محلياً، وبحساب قيمة قسط الفئة الأولى من السيارة التي يبلغ سعرها الرسمي الإجمالي مليون و 195 ألف جنيه، على أن يتم دفع مقدم بقيمة 50% من سعر السيارة 592.5 ألف جنيه.

ويقسط باقي المبلغ في حال تمويل الشراء من خلال بنك ناصر على 10 سنوات بالقيمة المذكورة بفائدة 12.5%، على أن تدفع شهرياً بقيمة 11.200 جنيه.

وتستهدف برامج التمويل المقدمة من بنك ناصر موظفي الحكومة من القطاع العام وأصحاب المعاشات وورثه المعاشات، بالإضافة إلى أصحاب الأوعية الادخارية.

وتقدر قيمة التمويل بـ75% كحد أقصى من صافى الدخل الشهري للعميل، ويصل في بعض الحالات إلى 90% فى حال وجود دخل إضافي وفقا للشروط والأحكام.

ويتم تنظيم عملية التمويل لشراء مركبة جديدة جملة من الاشتراطات التي يجب توافرها في العميل؛ ويمكن التعرف على الشروط من خلال الآتي:

-عرض سعر للمركبة

-صورة بطاقة الرقم القومي سارية

-مفردات مرتب / معاش / بيان بحصة العميل وريث المعاش – وللضامن في حالة وجد ضامن

-بيان حالة وظيفيه بالنسبة لأصحاب المرتبات ، وبيان معاش لأصحاب المعاشات أو الورثة

-إقرار العميل بالموافقة على إصدار وثيقة التأمين على الحياة

-إقرار من العميل بالموافقة على إصدار وثيقة مخاطر عدم السداد في حال اعتبارها الضمانة المقدمة

-إيصال مرافق حديث باسم العميل أو أحد أقاربه من الدرجه الأولى.

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