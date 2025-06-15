شيري مصر تقدم موديلات 2026 بزيادات حتى 20 ألف جنيه

كتب - محمود أمين:

أعلنت شركة جي بي أوتو وكلاء علامة شيري في مصر عن أسعار موديلات 2026 التي جرى طرحها رسميًا. وتضمنت القائمة مجموعة من الطرازات المتنوعة في فئات السيدان والـSUV.

أريزو 5

سيارة شيري أريزو 5، المجمعة محلياً، شهدت زيادة سعرية بلغت نحو 10 آلاف جنيه على كل فئة. بلغ سعر فئة مانيوال بفرش جلدي في موديل 2025 مقابل 665 ألف جنيه، بينما ارتفع في موديل 2026 إلى 675 ألف جنيه. أما فئة ناقل الحركة الأوتوماتيكي في التجهيز الأساسي فبلغت 715 ألف جنيه في 2025 وارتفعت إلى 725 ألف جنيه في 2026، في حين بلغت الفئة الأعلى هاي لاين745 ألف جنيه لنسخة 2025 و 755 ألف جنيه في موديل 2026.

شيري تيجو 4

أما شيري تيجو 4 برو فقد شهدت زيادات تفاوتت بين 15 ألف إلى 20 ألف جنيه. حيث ارتفع سعر فئة كمفورت بناقل CVT من 910 آلاف جنيه في 2025 إلى 925 ألف جنيه في 2026، بينما وصلت فئة لاكجري من 995 ألفاً إلى مليون و55 ألف جنيه، أما فئة لاكجري تربو فزادت من مليون و70 ألفاً إلى مليون و80 ألف جنيه.

شيري تيجو 7

وفيما يخص شيري تيجو 7، وهي واحدة من أبرز سيارات الـSUV المتوسطة، فقد ارتفعت فئة كمفورت ذات ناقل الحركة المزدوج من مليون و10 آلاف جنيه في 2025 إلى مليون و25 ألف جنيه في 2026، بينما زادت فئة لاكجري من مليون و95 ألفاً إلى مليون و110 آلاف جنيه.

شيري تيجو 8

السيارة العائلية شيري تيجو 8 المجمعة محلياً كانت أيضاً من ضمن الطرازات التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً، حيث ارتفعت فئة لاكجري ذات الخمسة مقاعد من مليون و250 ألف جنيه إلى مليون و265 ألفاً، بينما زادت فئة كمفورت ذات السبعة مقاعد من مليون و180 ألفاً إلى مليون و195 ألفاً، أما فئة لاكجري ذات السبعة مقاعد فبلغت في 2025 نحو مليون و305 آلاف جنيه ووصلت إلى مليون و320 ألفاً في 2026.

تيجو 7 برو

وفي الفئات المستوردة، جاءت سيارة شيري تيجو 7 برو بزيادة تقارب 20 ألف جنيه، حيث ارتفعت فئة كمفورت من مليون و250 ألف جنيه في عروض 2025 إلى مليون و270 ألفاً في 2026، بينما زادت فئة لاكجري من مليون و350 ألفاً إلى مليون و370 ألفاً.

تيجو 8 برو

كذلك ارتفعت أسعار سيارة تيجو 8 برو، حيث بلغ سعر فئة لاكجري في 2025 مليون و590 ألف جنيه بينما بلغ في 2026 نحو مليون و600 ألف، أما فئة فلاجشيب فوصلت من مليون و690 ألفاً إلى مليون و700 ألف جنيه.

شيري إي كيو 7

أما السيارة الكهربائية شيري إي كيو 7، فقد شهدت أقل زيادة، كانت تُعرض كموديل 2025 بسعر مليون و700 ألف جنيه، وبلغت في موديل 2026 مليون و720 ألف جنيه.

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