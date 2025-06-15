بورشه تايكان الكهربائية في مصر.. أسعار ومواصفات

كتب - محمود أمين:

يقدم الموزع الرسمي لسيارات بورشه الألمانية في مصر، السيارة "تايكان" Taycan الكهربائية الرياضية بالسوق المحلي خلال عام 2025 بأسعار تبدأ من 6.433.700 جنيه مصري.

موديل تايكان توربو إس يأتي بقوة حصانية تبلغ 789 حصانًا وعزم دوران 1240 نيوتن متر، وتصل سرعته القصوى إلى 305 كم/ساعة، ويستطيع التسارع من صفر إلى 100 كم/ساعة خلال 2.2 ثانية.

تعتمد السيارة على ناقل حركة أوتوماتيك مع نظام دفع رباعي، وسعة البطارية 97 كيلو وات ساعة، مما يمنحه مدى يصل إلى 605 كيلومترات. الطول الكلي للسيارة 4963 مم والعرض 2144 مم، والارتفاع 1381 مم، مع ارتفاع عن الأرض يبلغ 128 مم وقاعدة عجلات 2900 مم. السيارة مزودة بأربعة مقاعد.

أما موديل تايكان 4 إس، فتبلغ قوته الحصانية 408 أحصنة مع عزم دوران 420 نيوتن متر، ويبلغ أقصى سرعة 230 كم/ساعة، ويحقق تسارعًا من صفر إلى 100 كم/ساعة في 4.8 ثانية.

تايكان 4 إس مزودة بناقل أوتوماتيك ودفع رباعي، مع نفس سعة البطارية والمدى المذكورين سابقًا. يبلغ الطول الكلي 4963 مم والعرض 2144 مم، والارتفاع 1395 مم، مع ارتفاع عن الأرض 127 مم وقاعدة عجلات 2900 مم، ويحتوي أيضًا على أربعة مقاعد.

تشتمل السيارة على وسائل راحة متعددة منها كراسي كهربائية ومرايا قابلة للطي والإغلاق كهربائيًا، فتحة سقف بانورامية، فرش قماشي أو جلد حسب الفئة، شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، نظام قفل الأبواب باللمس، مكيف هواء، ونظام ذكي لركن السيارة. مع زجاج فاميه. نظام الصوت يدعم مدخل USB وAUX والبلوتوث، مع تحكم في عجلة القيادة.

أما أنظمة الأمان، فتشمل وسائد هوائية للسائق والركاب والجانبية، حساسات أمامية وخلفية، نظام فرامل مانع للانغلاق (ABS)، توزيع إلكتروني لقوة الفرامل (EBD)، نظام الثبات الإلكتروني (ESP)، نظام إيموبليزر ضد السرقة، كاميرا خلفية، قفل مركزي للأبواب، إنذار أمني، مثبت سرعة، بدالات تبديل السرعات على عجلة القيادة، كشافات ضباب وسبويلر خلفي.

تتراوح أسعار موديلات بورشه تايكان في مصر لعام 2025، الطراز الأساسي بسعر 6,433,700 جنيه، طراز 4 كروس توريسمو بسعر 7,207,900 جنيه، طراز 4 إس بسعر 7,506,800 جنيه،

أما طراز 4 إس كروس توريسمو تباع بسعر 9,060,100 جنيه، طراز توربو بسعر 10,657,500 جنيه، طراز توربو كروس توريسمو بسعر 12,392,100 جنيه، طراز توربو إس بسعر 13,161,400 جنيه، وطراز توربو جي تي مع حزمة وايساش بسعر 14,489,300 جنيه.

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