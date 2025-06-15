كاديلاك ليريك V تحصل على لقب الأقوى في تاريخ العلامة الأمريكية.. صور

ديترويت - (د ب أ):

أطلقت شركة كاديلاك الأمريكية الرائدة في صناعة وتطوير السيارات، سيارتها "ليريك" Lyriq الكهربائية بنسخة رياضية تحمل الاسم V، والتي تعد أقوى سيارة في تاريخ الشركة حتى الآن.

وأوضحت كاديلاك أن السيارة Lyriq V الجديدة، التي تأتي بطول 5.04 متر، تعتمد على سواعد محركين كهربائيين بقوة إجمالية تبلغ 452 كيلووات/615 حصانا، مع عزم دوران أقصى يبلغ 880 نيوتن متر.

وبفضل هذه القوة الهائلة، تتسارع سيارة الطرق الوعرة خماسية المقاعد من 0 إلى 100 كلم/س في غضون 3.3 ثانية فقط، بينما تقف سرعتها القصوى على أعتاب 230 كلم/س.

وتم تزويد السيارة Lyriq V الكهربائية ببطارية بسعة 91 كيلووات ساعة، والتي توفر مدى سير يصل إلى 470 كلم بشحنة واحدة.

وعلى الصعيد الشكلي، تتميز النسخة V بمصدم أمامي معدل وسقف مطلي باللون الأسود وعجلات رياضية مصنوعة من معدن خفيف بقياس22 بوصة ومطلية باللون الأسود أيضا. كما توفر الشركة تجهيزات اختيارية بلمسات من ألياف الكربون لمظهر أكثر جرأة.

مزايا تقنية

وتزخر السيارة بمجموعة من المزايا التقنية مثل نظام توجيه أكثر مباشرة ونظام تعليق منخفض الخلوص الأرضي ومكابح أكبر حجما، بالإضافة إلى ممتصات صدمات رياضية تمنح السيارة أداءً ديناميكيا محسّنا.

أما المقصورة الداخلية، فتتزين بمقاعد أمامية مزوّدة بدعامات جانبية قابلة للتعديل كهربائيا، ومقود رياضي يحمل شعار V، فضلا عن خيارات جلد النابا الفاخر مع تطريزات تضفي طابعا رياضيا راقيا.

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