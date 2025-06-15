بعد جدل حريق سيارة كهربائية في مصر..7 نصائح هامة لقيادة آمنة

كتب- محمود أمين :

شهد طريق (القاهرة - السويس) الصحراوي، قبل أيام، حادث مأساوي احترقت على إثره سيارة كهربائية بعد اصطدامها بحاجز خرساني، قبل أن تشتعل بها النيران وتحولها إلى كومة من الرماد.

وتسببت مقاطع فيديو للحادث تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي في حالة من الجدل والتساؤلات حول معايير السلامة الخاصة بهذا النوع من المركبات والتي من المفترض أنها أكثر أمانًا من نظائرها التي تعتمد على محركات بنزين.

ورغم أن السيارة التي احترقت تنتمي إلى أحد أعرق العلامات التجارية الألمانية الأكثر أمانًا وتطورًا، إلا أن ذلك لا يعني أنها محصنة بالكامل ضد المخاطر، كما أن استخدامها يتطلب الحرص والتعامل معها بشكل صحيح.

وفيما يلي نصائح مهمة لقيادة السيارة الكهربائية بأمان وتفادي مشاكلها :

لا تترك السيارة قيد الشحن لفترات طويلة دون مراقبة

تجنّب شحن البطارية بعد امتلائها، واحرص على فصل الشاحن فور الانتهاء.

اشحن في أماكن آمنة ومعتمدة

استخدم شواحن موثوقة وتجنب الشحن في أماكن غير مهيأة أو بعيدة عن إشراف.

قم بالفحص الدوري للبطارية

تأكد من عدم وجود انتفاخات أو أعطال في البطارية، وفحصها دوريًا لدى مراكز مختصة.

راقب تنبيهات السيارة باستمرار

لا تهمل أي إشعارات أو رموز تحذيرية تظهر على لوحة القيادة.

لا تستخدم كابلات شحن غير أصلية

استخدام شواحن أو كابلات مقلدة قد يؤدي إلى تلف البطارية أو نشوب حريق.

احرص على تهوية السيارة جيدًا أثناء التوقف الطويل

خاصة في الأماكن المغلقة أو عند الشحن، لتقليل تراكم الحرارة داخل المكونات.

احتفظ بطفاية حريق مناسبة

يُفضل وجود طفاية مخصصة للبطاريات أو طفايات الليثيوم في السيارة للاستخدام الطارئ.

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