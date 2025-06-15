إعلان

بعد جدل حريق سيارة كهربائية في مصر..7 نصائح هامة لقيادة آمنة

12:13 م الأحد 15 يونيو 2025

حريق سيارة ارشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمود أمين :

شهد طريق (القاهرة - السويس) الصحراوي، قبل أيام، حادث مأساوي احترقت على إثره سيارة كهربائية بعد اصطدامها بحاجز خرساني، قبل أن تشتعل بها النيران وتحولها إلى كومة من الرماد.

وتسببت مقاطع فيديو للحادث تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي في حالة من الجدل والتساؤلات حول معايير السلامة الخاصة بهذا النوع من المركبات والتي من المفترض أنها أكثر أمانًا من نظائرها التي تعتمد على محركات بنزين.

ورغم أن السيارة التي احترقت تنتمي إلى أحد أعرق العلامات التجارية الألمانية الأكثر أمانًا وتطورًا، إلا أن ذلك لا يعني أنها محصنة بالكامل ضد المخاطر، كما أن استخدامها يتطلب الحرص والتعامل معها بشكل صحيح.

وفيما يلي نصائح مهمة لقيادة السيارة الكهربائية بأمان وتفادي مشاكلها:

لا تترك السيارة قيد الشحن لفترات طويلة دون مراقبة

تجنّب شحن البطارية بعد امتلائها، واحرص على فصل الشاحن فور الانتهاء.

اشحن في أماكن آمنة ومعتمدة

استخدم شواحن موثوقة وتجنب الشحن في أماكن غير مهيأة أو بعيدة عن إشراف.

قم بالفحص الدوري للبطارية

تأكد من عدم وجود انتفاخات أو أعطال في البطارية، وفحصها دوريًا لدى مراكز مختصة.

راقب تنبيهات السيارة باستمرار

لا تهمل أي إشعارات أو رموز تحذيرية تظهر على لوحة القيادة.

لا تستخدم كابلات شحن غير أصلية

استخدام شواحن أو كابلات مقلدة قد يؤدي إلى تلف البطارية أو نشوب حريق.

احرص على تهوية السيارة جيدًا أثناء التوقف الطويل

خاصة في الأماكن المغلقة أو عند الشحن، لتقليل تراكم الحرارة داخل المكونات.

احتفظ بطفاية حريق مناسبة

يُفضل وجود طفاية مخصصة للبطاريات أو طفايات الليثيوم في السيارة للاستخدام الطارئ.

اقرأ أيضًا:

رينو تطلق سيارتها أوسترال الهجينة الجديدة.. أسعار ومواصفات

خلال فصل الصيف ..كيف تتعامل مع ارتفاع حرارة السيارة ؟

للباحثين عن السيارات الكهربائية.. أسعار ومواصفات سمارت #3 الجديدة بمصر

نصائح السيارات الكهربائية حوادث السيارات حرائق السيارات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بصواريخ تستخدم لأول مرة.. إيران تبدأ هجومًا جديدًا على إسرائيل
رسوم جديدة لاستخراج جواز السفر والبديل المفقود بـ"الضعف" من أول يوليو
في بيان رسمي.. محافظة دمياط تطالب المواطنين بإطفاء الأضواء ترشيدًا للكهرباء
لماذا قفز الدولار أمام الجنيه اليوم رغم عطلة الأسواق الدولية؟
مجدي الجلاد: إسرائيل تسعى للهيمنة على الشرق الأوسط.. والجيش المصري عقبة أساسية