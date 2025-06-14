أسعار ومواصفات MG6 الجديدة بالسوق المصري

كتب - محمد جمال:

تقدم مجموعة المنصور للسيارات، الوكيل الرسمي لعلامة "إم جي" MG الصينية في مصر، سيارتها إم جي 6 السيدان العائلية الجديدة في السوق المصري بفئتين من التجهيزات خلال شهر يونيو الجاري.

تتوفر إم جي 6 موديل 2025 بفئتين من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 1,280,000 جنيه للفئة الأولى -فرش أسود، والفئة الثانية -فرش أحمر: 1,300,000 جنيه

موصفات إم جي 6 التفصيلية بالسوق المصري:

مساحات وأبعاد إم جي 6

تقدم إم جي 6 بطول 4694 مم، وعرض 1848 مم، وارتفاع 1465 مم، مع طول قاعدة العجلات 2715 مم، مساحة تخزين خلفية تصل إلى 424 لتراً، عجلات رياضية قياس 17 و18 بوصة.

محرك وأداء إم جي 6

سيارة MG6 مزودة بمحرك تربو سعة 1500 سي سي بقوة 169 حصان، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 7 نقلات يتولى دفع عجلات السيارة الأمامية ويتسارع معها من الثبات حتى 100 كم/س خلال 7 ثوان، تستهلك في المتوسط 5.8 لتر من الوقود لكل 100 كم.

السلامة والأمان لام جي 6

تقدم سيارة إم جي بمجموعة من وسائل السلامة والأمان في مقدمتها وسائد وستائر هوائية للحماية من التصادم الأمامي والجانبي، نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، برنامج توزيع قوة الفرامل EBD، نظام الثبات الإليكتروني ESP، نظام التحكم في الجر TCS، المساعدة على صعود المرتفعات HLA، نظام الفرامل المساعدة BA، حساسات ركن خلفية مع كاميرا، مراقبة ضغط الهواء بالإطارات TPMS.

تجهيزات وكماليات إم جي 6

تقدم إم جي 6، بشاشة ترفيه قياس 8 بوصة تعمل بالمس، مقاعد من الجلد مع خاصية الضبط الكهربائي لمقعد السائق في 6 اتجاهات مختلفة، تكيف هواء أوتوماتيكي مع مخارج لمقاعد الخلفية، التحكم في ناقل الحركة من عجلة القيادة، عجلة قيادة متعددة الوظائف.

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