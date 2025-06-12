كتب - محمود أمين:

احتلت السيارة زيكر 001 الكهربائية صدارة ترتيب سيارات العلامة الصينية الأكثر ترخيصًا بوحدات المرور خلال شهر مايو الماضي، وفقًا لتقرير المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات.

وبحسب تقرير المجمعة المصرية فقد بلغ عدد السيارات المرخصة من زيكر 68 سيارة في مايو، وجاءت بالمركز الثالث في قائمة أكثر السيارات الكهربائية ترخيصًا في مصر بعد كل من فولكس فاجن وبي واي دي

تقدم المجموعة المصرية العالمية EIM للسيارات، الوكيل المحلي لعلامة زيكر الكهربائية بمصر، سيارتها زيكر 001 الجديدة بثلاثة فئات من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 2 مليون و700 ألف جنيه

تأتي زيكر 001 بمصابيح أمامية بتقنية ماتريكس LED مع إضاءة تكيفية، وعدد 64 وحدة LED ديناميكية. أما المصابيح الخلفية فهي تمتد عبر عرض الجزء الخلفي للسيارة، مما يعطي مظهرًا عصريًا وجذابًا.

فيما يتعلق بالأداء، تتمتع زيكر 001 بمنظومة توليد قوة تصل إلى 537 حصانًا، مما يتيح لها التسارع من 0 إلى 100 كم/س في 3.8 ثوانٍ فقط، مع سرعة قصوى تصل إلى 200 كم/س.

أما المدى، فيمكن للسيارة قطع مسافة تصل إلى 620 كيلومترًا في الشحنة الواحدة، بفضل نظام الدفع الخلفي. كما أن السيارة تحتوي على ميزة فريدة تسمح لها بالتحول بين نظام الدفع الخلفي ونظام الدفع الكلي للعجلات في خلال 4 ثوانٍ.

تأتي السيارة بأبعاد ضخمة تشمل طول 4.970 مم، وعرض 1.990 مم، وارتفاع 1.560 مم، مع قاعدة عجلات تصل إلى 3.000 مم، ما يوفر مساحة كبيرة للركاب.

وعند الحديث عن سعة التخزين، تتمتع السيارة زيكر 001 بمساحة كبيرة للشنطة يمكن أن تصل إلى 2.144 لترًا عند طي المقاعد الخلفية، مما يجعلها مناسبة للرحلات الطويلة والعائلات.

السيارة مزودة بنظام تكييف أوتوماتيك ثلاثي المناطق مع جهاز لتنقية الهواء، بالإضافة إلى إضاءة محيطية متعددة الألوان التي تضفي على المقصورة أجواء من الراحة والفخامة.

كما تحتوي السيارة على شاشة تحكم مركزية قياس 15.4 بوصة، إلى جانب شاشة عدادات مقاس 8.9 بوصة، وشاشة عرض رأسية. في المقعد الخلفي، تمت إضافة شاشة لمس بقياس 5.7 بوصة للتحكم في إعدادات التكييف.

تأتي زيكر 001 بثلاث فئات من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 2 مليون و700 ألف جنيه للفئة ستاندرد، وسعر 2 مليون و980 ألف جنيه للفئة بريميوم، و 3 مليون و300 ألف جنيه للفئة فلاج شيب.

جدير بالذكر أعلنت علامة زيكر العالمية نهاية مايو الماضي عن عدد من الإجراءات لحماية عملائها من السيارات المستوردة الغير مصرح بها من قبل العلامة الصينية في مصر.

وقالت الشركة في بيان رسمي، لقد علمنا أن بعض الجهات تقوم بتسويق وتوزيع وبيع سيارات زيكر دون تفويض رسمي.

ويهدف هذا البيان إلى إبلاغ الجمهور بالمخاطر المرتبطة بشراء المركبات الغير المصرح بها والخطوات التي نتخذها لضمان سلامة العملاء وتوافق المنتج.

وأوضحت أن السيارات الواردة إلى السوق المصري بدون تصريح لا تكون مخصصة للمنطقة ولم تخضع لاختبارات الحرارة الصيفية الضرورية، والتي تعتبر ضرورية لضمان سلامة المركبة وأدائها في ظل الظروف القاسية السائدة في مصر.

وأشار إلى أن سيارات زيكر التي يتم شراؤها من مصادر غير مصرح بها لا تكون معتمدة للاستخدام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وقد تواجه المخاطر التالية:

• ثغرات في البرمجيات

• ثغرات في الاتصال

• أجزاء غير متوافقة تختلف عن تلك المستخدمة في السيارات المصممة للمنطقة

نتيجة لهذه الثغرات، فإن السيارات التي يتم الحصول عليها من خارج القنوات المعتمدة ستواجه ما يلي:

• لن تكون مشمولة بضمان الشركة المصنعة – بما في ذلك ضمان السيارة والبطارية.

• لن تكون مؤهلة للحصول على الخدمة أو الدعم الفني في مراكز موزع Zeekr المعتمد.

• لن تتلقى تحديثات البرامج المهمة، التي تعتبر ضرورية للحفاظ على السلامة والأداء.

لحماية العملاء والحفاظ على المعايير المعتمدة، تقوم Zeekr بتنفيذ قرارات جديدة لمنع الواردات الغير المصرح بها، سارية المفعول فورًا:

• التنبيه الأول:

ستتلقى المركبات التي يتم اكتشافها خارج الصين أو التي تستخدم شرائح SIM غير مصرح بها إشعارًا يطلب من السائق إما إعادة السيارة إلى الصين أو الاتصال بـ Zeekr للحصول على المساعدة.

• التنبيه الثاني:

إذا تم تجاهل التنبيه الأول، سيتم تعطيل وظائف الشاشة في المركبة، ما يدفع المستخدم إلى الاتصال بـ Zeekr للحصول على المساعدة الفورية.

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