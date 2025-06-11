نيسان صني السيارة الأكثر ترخيصًا بمصر في مايو.. مواصفات وأسعار

كتب - محمود أمين:

كشفت المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات فى تقريرها الشهري أن عدد المركبات الجديدة التي تم التأمين الاجبارى عليها وترخيصها في مايو الماضي بلغ 49.307 مركبة بزيادة 24.5% عن مايو.

وكشف تقرير المجمعة المصري الذي ينشر بالتعاون مع مؤسسة الأهرام الرسمية، عن عودة نيسان لتحتل المقدمة فى عدد المركبات المرخصة خلال شهر حيث بلغت 2.460 مركبة، وكان النصيب الأكبر منها لصالح السيدان صني بإجمالي 1.874 سيارة جديدة.

نستعرض خلال هذا التقرير مواصفات السيارة التفصيلية:

تأتي نيسان صني 2026 بطول يبلغ 4.425 مم، وعرضها 1.695 مم، وقاعدة عجلات بطول 2.600 مم، وتصل مساحة التخزين الخلفية إلى 490 لترًا، مع عجلات رياضية بقياس 15 بوصة.

تعتمد السيارة على محرك 4 سلندر بسعة 1500 سي سي، يولد قوة 108 حصان، ويأتي مرتبطًا بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات أو يدوي من 5 سرعات.

تتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/س في 15.5 ثانية، وتستهلك في المتوسط 6.9 لتر من الوقود لكل 100 كم، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 178 كم/س.

تتمتع نيسان صني بمجموعة من أنظمة الأمان التي تشمل، وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني للفرامل EBD، حساسات ركن خلفية مدعمة بكاميرا .

تقدم صني بسعر يبدا من 645 ألف جنيه لفئة ناقل الحركة اليدوي، الفئة الأولى المزودة بناقل حركة أوتوماتيكي تقدم مقابل 715 ألف جنيه، الفئة الثالثة سعرها 765 ألف جنيه، والفئة الرابعة تقدم مقابل 795 ألف جنيه.

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