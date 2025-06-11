ترخيص 886 مركبة كهربائية بمصر في شهر واحد.. الاستيراد الشخصي يهيمن

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كتب - محمود أمين:

أعلنت المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات، عن إجمالي المركبات (الكهربائية) التي تم ترخيصها "زيرو" والتأمين عليها بوحدات المرور المختلفة بأنحاء الجمهورية خلال شهر مايو الماضي.

وبحسب تقرير المجمعة الذي يصدر بالتعاون مؤسسة الأهرام البيانات، فقد بلغ إجمالي المركبات الكهربائية المرخصة وتم التأمين عليها خلال الشهر الماضي 886 مركبة، بينها 693 سيارة ركوب.

وهيمنت المركبات المستوردة بشكل شخصي التي لا تقدم في مصر بواسطة وكلاء علامات تجارية على قائمة الأكثر مبيعًا خلال الشهر الماضي.

وتصدر علامة فولكس فاجن قائمة الأكثر ترخيصًا بـ122 سيارة، ثم بى واى دى ثانيًا بـ97 سيارة، وزيكر ثالثًا بـ68، ومرسيدس رابعًا بـ55 سيارة.

أما المركز الخامس كان من نصيب نيسان بـ53 سيارة، وسادسًا بى ام دبليو بإجمالي 36 سيارة، وروكس 31 سيارة، وثامنًا أفاتار بـ23 سيارة، والمركز التاسع اكسبنج بـ22 سيارة .

يذكر أن إجمالي المركبات التى تم التأمين الاجبارى عليها وترخيصها "زيرو" باختلاف أنواعها واستخداماتها وطاقاتها بلغ 49.307 مركبة بزيادة 24.5% عن شهر أبريل.

ولفتت المجمعة إلى أن إجمالي مركبات موديل 2022 التي صدر لها وثائق تأمينية بلغت 2456مركبة و1701مركبة موديل 2023 و5666 مركبة موديل 2024 و36323 مركبه موديل 2025 و3161 مركبه موديل 2026.

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