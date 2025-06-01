تجار السيارات تنصح بعدم دفع أكثر من 10 آلاف جنيه للسيارة المستوردة

كتب - محمود أمين:

أصدرت رابطة تجار سيارات مصر بيانًا تحذر فيه المستهلكين والمقبلين على شراء سيارات خلال الفترة القادمة من التعامل مع كيانات غير معروفة تدعي إمكانية استيراد السيارات لصالح الغير، وتروج لعروض دعائية وهمية بغرض التضليل والنصب على المواطنين.

وأكدت الرابطة، في بيان رسمي، أن بعض المكاتب التي ظهرت مؤخرًا تمارس أنشطة غير مشروعة، وتفتقر للخبرة والمصداقية، وتسعى لاستغلال حاجة المستهلكين للسيارات عبر إعلانات وهمية وصفقات مشبوهة.

وشددت الرابطة على أن هذه الممارسات تُعد تطفلًا واضحًا على قطاع السيارات في مصر، وتؤدي إلى الإضرار بسمعة السوق والمستهلكين على حد سواء.

ونصحت الرابطة بعدم دفع أي مبالغ مالية لهذه الكيانات تحت أي مسمى، وفي حال الرغبة في حجز سيارة، يُشدد على ألا يتجاوز مبلغ جدية الحجز 10.000 جنيه مصري.

وأشارت إلى أن الأفضلية دائمًا عند الشراء تكون إلى السيارات المعروضة فعليًا بالمعارض المعتمدة وعلى أرض الواقع، وضرورة التحقق من هوية الجهة البائعة وسمعتها وخبرتها في السوق.

كما أكدت الرابطة رفضها القاطع لأي ممارسات فردية غير قانونية يقوم بها بعض من يدّعون أنهم مستوردون، دون أي دليل أو غطاء قانوني.

ولفتت رابطة تجار سيارات مصر إلى أن السوق يضم المئات من معارض السيارات الموثوقة، التي لها تاريخ طويل وسمعة طيبة، وتقوم باستيراد السيارات بأموالها الخاصة، وتوفر السيارات فعليًا بمعارضها، بما يتيح للمستهلك معاينتها على الطبيعة قبل اتخاذ قرار الشراء.

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