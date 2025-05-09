GX3 Pro موديل 2025.. أرخص سيارة تقدمها جيلي في مصر

كتب - محمد جمال:

تقدم مجموعة أبو غالي موتورز الوكيل المحلي لعلامة جيلي التجارية في مصر، سيارتها GX3 Pro موديل 2025 كأرخص طراز لها بالسوق المصري خلال شهر مايو الجاري.

ووفقًا لقائمة الأسعار المعلنة من الوكيل المحلي للعلامة الصينية، سعر جيلي GX3 Pro كروس أوفر 850 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات جيلي GX3 Pro بالسوق المصري:

تعتمد سيارة جيلي على محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، يولد قوة إجمالية 102 حصان، يبلغ العزم الأقصى للسيارة 142 نيوتن.متر، يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيك.

يبلغ طول جيلي GX3 برو 4.005 مم، وعرضها 1.760 مم، وارتفاعها 1.575 مم، وقاعدة عجلاتها بطول 2.480 مم، وتقف على عجلات رياضية 16 بوصة.

مقصورة السيارة مزودة بشاشة ترفيه قياس 8 بوصات، تعمل باللمس بالإضافة إلى شاشة معلومات أمام السائق قياس 3.5 بوصة، وأدوات التحكم بضغطة زر لتكييف الهواء.

بينما تشمل وسائل الأمان وسائد هوائية مزدوجة SRS ، ونظام ABS مع EBD، ومراقبة ضغط الإطارات، وأجهزة استشعار ركن السيارات الخلفية، نظام التحكم في الثبات، نظام المساعدة على تحرك السيارة بالمرتفعات>

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