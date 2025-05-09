في مايو.. أرخص 5 سيارات سيدان زيرو بمصر

كتب - محمد جمال:

تبحث فئات كثيرة من المقبلين على الشراء عن السيارات السيدان المتاحة بمصر خلال الآونة الأخيرة، شرط أن تكون أسعارها مناسبة والأرخص حاليا بمصر.

وتضم القائمة التالية أسعار أرخص 5 سيارات سيدان جديدة في مصر، تتراوح أسعارها بين 650 إلى 795 ألف جنيه.

ويمكن من خلال التقرير التالي التعرف على هذه السيارات:

بي واي دي F3

تبدأ أسعار بي واي دي F3 موديل 2025 الجديدة من 650 ألف جنيه للفئة الأولى بناقل حركة يدوي، والفئة الأوتوماتيك 730 ألف جنيه.

تقدم بي واي دي F3 المجمعة محليًا بمحرك 4 سلندر، سعة 1.500 سي سي، بقوة 108 حصان عند 5.800 دورة في الدقيقة، وعزم 145 نيوتن.متر عند 4.800 دورة في الدقيقة.

بروتون ساجا

تتوفر بروتون ساجا موديل 2025 الجديدة في السوق المحلي بفئة واحدة من التجهيزات، بسعر رسمي 650 ألف جنيه، مع ضمان 5 سنوات أو 150 ألف كم.

تعتمد ساجا الجديدة على محرك صغير رباعي الاسطوانات سعة 1.3 لتر بقوة 95 حصان، عزم أقصى 120 نيوتن. متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات.

تستطيع السيارة بفضل محركها التسارع من الثبات حتى 100 كيلومترا في الساعة خلال 14.5 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 155كيلومترا بالساعة.

شيري أريزو 5

تبدأ أسعار شيري أريزو 5 الجديدة موديل 2025 من 660.000 جنيه للفئة القياسية، و710.000 جنيه للفئة الثانية، و735.000 جنيه للفئة الثالثة الأعلى تجهيزًا.

تعتمد شيري أريزو 5 على سواعد محرك رباعي الاسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 114 حصان، مرتبط بنوعين من نواقل الحركة الأول يدوي ويتوفر بالفئة الاولي، والثاني أوتوماتيك من 6 سرعات بتقنية CVT.

نيسان صني

تبدأ أسعار نيسان صني موديل 2026 الجديدة من 645 ألف جنيه للفئة الأولى بناقل حركة يدوي، والثانية سعرها الرسمي 695.000 جنيه، والفئة الثالثة سعرها 765.000 جنيه، والفئة الأعلى تجهيزًا إلى 795.000 جنيه.

زودت صني 2026 بمحرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات ويدوي من 5 سرعات، بقوة 108 حصان. تتسارع من الثبات لـ 100 كم/س خلال 15.5 ثانية، وتستهلك في المتوسط 6.9 لتر من الوقود لكل 100 كم، وتصل السيارة إلى سرعة قصوى 178 كم/س.

فيات تيبو

تقدم فيات تيبو مانيوال موديل 2025 في السوق المصري بسعر رسمي 694.900 جنيه، وتعد هي أرخص سيارة أوروبية متاحة بمصر خلال شهر مايو الجاري.

تقدم فيات تيبو بنوعين من المحركات الأول سعة 1400 سي سي بقوة 95 حصان ويتاح بالنسخة المزودة بناقل حركة يدوي من السيارة، ومحرك سعة 1600 سي سي بقوة 110 حصان بالنسخة الأوتوماتيك.

تبلغ السرعة القصوى للنسخة المزودة بمحرك 1.4 لتر إلى 185 كم/الساعة والتسارع من 0 الى 100 كم/ساعة في 11.5 ثانية، بينما مع المحرك سعة 1.6 لتر تبلغ سرعتها القصوى 192 كم/س.

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