التراجع مستمر.. تعرف على سعر بيجو 301 موديل 2021 المستعملة اليوم

كتب - محمد جمال:

يعيش سوق السيارات المصري خلال الآونة الأخيرة حالة من الاستقرار والهدوء النسبي بالإضافة إلى وجود عروض وتخفيضات على عدد من السيارات الجديدة، ما دفع العديد من المستهلكين العازفين عن الشراء للتفكير مجددًا في الشراء سواء زيرو أو مستعمل.

وأثر التراجع بأسعار العديد من السيارات الجديدة على سوق المستعمل، ومن الطرازات التي يبحث عنها الكثير من المقبلين على الشراء بيجو 301 موديل 2021 ومتوسط أسعارها حاليًا 590 ألف جنيه فيما كانت تباع خلال الأشهر الماضية بمتوسط سعري 700 ألف جنيه.

المواصفات التفصيلية لبيجو 301 الجديدة بمصر:

تعتمد السيارة الفرنسية بفئاتها الثلاث على سواعد محرك سحب طبيعي رباعي السلندرات سعة 1.6 لتر بقوة 115 حصان، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.

تأتي السيارة بطول 4.445 مم وعرض 1.953 مم و 1.474 مم و خلوص أرضي 142 مم، وتقف على عجلات رياضية قياس 15 بوصة، وتصل مساحة تخزينها الخلفية إلى 506 لتر.

تستهلك في المتوسط 6.6 لتر من الوقود لكل 100 كيلومتر، وزودت بمواصفات أمان قياسية أبرزها، وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام الفرامل المانع للانغلاق ABS، توزيع اليكتروني للفرامل EBD.

وتمتلك السيارة مجموعة من الكماليات تختلف باختلاف الفئة أبرزها، نوافذ كهربائية أمامية بالفئة الأولى وأمامية وخلفية بالفئات الأعلى، وعجلة قيادة متحركة في اتجاهين، مدخل USB، مشغل اسطوانات، خاصية التوصيل لاسلكيًا- بلوتوث.

كما يتوفر بالفئة الأعلى كاميرا خلفية للمساعدة على ركن السيارة، حساسات ركن خلفية، وشاشة لتشغيل الوسائط تعمل باللمس، فرش جلد، كما زودت السيارة بخاصية مثبت للسرعة، ومصابيح ضباب أمامية، وخاصية طي المقاعد الخلفية.

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