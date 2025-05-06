هل تغيير زيت المحرك مبكرًا يساهم فعلاً في توفير البنزين؟

كتب - محمود أمين:

يعتقد كثير من السائقين أن تغيير زيت المحرك بشكل مبكر قبل الموعد الموصى به قد يؤدي إلى تحسين أداء السيارة وتوفير استهلاك الوقود. لكن هل هذا الاعتقاد دقيق من الناحية التقنية؟

وفقًا لآراء عدد من الخبراء في مجال صيانة السيارات، فإن الزيت النظيف والجديد بالفعل يساهم في تقليل احتكاك أجزاء المحرك الداخلية، مما يؤدي إلى تحسين كفاءته وسلاسة تشغيله.

ومع انخفاض مقاومة الدوران داخل المحرك، يصبح استهلاك الوقود أكثر كفاءة، خصوصًا في ظروف القيادة اليومية داخل المدن ولكن ليس بشكل كبير كما يتخيل البعض.

ومع تغيير الزيت قبل موعده الموصى به بشكل مفرط ترتفع التكاليف التشغيلية بشكل عام، خاصة أن زيوت المحركات الحديثة مصممة لتحمل فترات تشغيل طويلة، تصل في بعض الحالات إلى 10.000 كيلومتر أو أكثر، حسب نوع الزيت وظروف الاستخدام، لذلك عن حساب العملية من حيث توفير البنزين وتكلفة الزيت عن كل تغيير نجدها غير اقتصادية ولا توفر الأموال بل بالعكس تمامًا.

لذلك يجب الالتزام بجدول الصيانة الموصى به من قبل الشركة المصنعة لتحقيق التوازن بين الأداء وتكاليف التشغيل، حيث يضمن ذلك الحفاظ على كفاءة المحرك دون إهدار للزيت أو المال.

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