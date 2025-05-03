بـ40 ألف جنيه "كاش باك".. تعرف على GAC إيمكو موديل 2025 في مصر

كتب - محمد جمال:

أعلنت شركة جميل موتورز الوكيل الحصري لعلامة GAC التجارية الفاخرة في مصر، عن تطبيق عرض "كاش باك" على سيارتها إيمكو موديل 2025 بقيمة 40 ألف جنيه خلال شهر مايو الجاري.

تتوفر إيمكو بدءًا من الشهر الجاري بـ 3 فئات من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 1,305,000 جنيه للفئة الأولى GS، أما الفئة الثانية GE بسعر 1,415,000 جنيه، والفئة الثالثة GL سعرها 1,530,000 جنيه.

تعتمد إيمكو على محرك سعة 1.5 لتر تربو بقوة 177 حصانًا و270 نيوتن متر للعزم الأقصى، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 7 نقلات ،WDCT، تستهلك هذه النسخة 7 لترات من الوقود لكل 100 كم، تصل لسرعة قصوى 190 كم في الساعة.

تأتي السيارة بمقابض أبواب مخفية وجناح خلفي، في الأمام، تشكل الشبكات العلوية والسفلية معاً شكل “X” ، في الخلف، تمتد المصابيح الخلفية العمودية إلى أعلى النافذة الخلفية وتتجه نحو الأسفل.

التصميم الداخلي، يقدم مع عجلة قيادة رياضية على شكل حرف D، ولوحة عدادات مقاس 7 بوصة بالفئات الأولي، أما الفئات المتوسطة تقدم مع عدادات مقاس 10.25 بوصة، وشاشة تحكم مركزية مقاس 14.6 بوصة للفئات الأعلى تجهيزاً، لوحة شحن لاسلكية للهواتف والأجهزة الذكية، مقبض ناقل الحركة كريستالي.

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