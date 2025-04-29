القيادة في قلب العاصفة.. نصائح مهمة لحماية نفسك وسيارتك

كتب- محمود أمين:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تأثر البلاد بدءًا من الأربعاء 30 أبريل 2025 بمنخفض خماسيني متعمق، يحمل معه نشاطًا قويًا للرياح المثيرة للرمال والأتربة، وتصل سرعة الرياح إلى ما بين 40 و60 كم/س، مع هبات عنيفة قد تبلغ من 70 إلى 90 كم/س.

وأشارت الهيئة إلى أن الظواهر المصاحبة لهذا المنخفض تشمل تدهورًا في الرؤية الأفقية، خاصة في مناطق الصحراء الغربية، وشمال الصعيد، والقاهرة الكبرى، ومدن القناة، والوجه البحري، وخليج السويس وسيناء، وتساقط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد قد تكون رعدية أحيانًا.

وفي ظل هذه الأجواء غير المستقرة، تزداد مخاطر القيادة، مما يستوجب اتخاذ احتياطات خاصة لضمان السلامة على الطرق.

وفيما يلي مجموعة من النصائح التي يجب اتباعها أثناء القيادة خلال الظروف الجوية السيئة:

مع اشتداد سرعة الرياح المحملة بالأتربة وتدني مستوى الرؤية، يصبح تقليل السرعة أمرًا ضروريًا. فالقيادة بسرعة منخفضة تمنح السائق وقتًا كافيًا للرد على المفاجآت وتفادي الحوادث.

يُوصى بزيادة المسافة بين سيارتك والمركبة التي أمامك، بما لا يقل عن ضعف المسافة المعتادة، خاصة على الطرق السريعة، لتفادي الاصطدام في حال حدوث توقف مفاجئ بسبب ضعف الرؤية أو انحراف المركبات بفعل الرياح.

في حالات تدني الرؤية الأفقية الناتجة عن الأتربة أو الأمطار، يُفضل تشغيل أنوار الضباب والمصابيح الأمامية حتى في وضح النهار، لتنبيه الآخرين بوجودك على الطريق.

في ظل وجود رياح قوية، يصبح التنقل بين المسارات على الطرق السريعة خطرًا، خاصةً للمركبات ذات الارتفاع الكبير كـSUV أو الشاحنات. الالتزام بالحارة المرورية وعدم الانحراف المفاجئ يقلل من احتمالية فقدان السيطرة.

مع انتشار الأتربة والرمال في الهواء، من الأفضل إبقاء نوافذ السيارة مغلقة وتشغيل نظام تدوير الهواء الداخلي لمنع دخول الغبار إلى المقصورة.

قد تحمل الرياح الشديدة أجسامًا متطايرة مثل قطع الأشجار أو المخلفات، وهو ما يتطلب يقظة تامة خاصة على الطرق السريعة أو المفتوحة.

مع احتمالية سقوط أمطار على مناطق شمال البلاد، يجب تجنب التوقف تحت الأشجار أو اللوحات الإعلانية الضخمة، لأنها قد تنهار بفعل الرياح القوية.

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