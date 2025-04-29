إعلان

رسميًا.. عودة خدمات تطبيق مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج

08:26 ص الثلاثاء 29 أبريل 2025

استيراد سيارات المصريين

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


كتب- محمد فتحي:

قالت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إنها تابعت بكل اهتمام شكاوى المصريين المستفيدين من مبادرة استيراد السيارات، المتعلقة بتعطل خدمات الدعم الفني للتطبيق الالكتروني الخاص بالمبادرة، الأمر الذي أدى إلى تأخر وارتباك العديد من الإجراءات والخطوات اللازمة لاتمام معاملات المواطنين.

وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنها حرصت على التواصل المباشر مع الجهات المعنية بهذا الأمر، وفي مقدمتها وزارة المالية التي تفضلت مشكورة بالاستجابة والإعلان عن عودة خدمات الدعم الفني بالتطبيق الإلكتروني لمبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج، مشددة على الدعم الكامل لهذه المبادرة والالتزام بشروطها، مشيرة إلى أنه تم إجراء بعض التحديثات بعد حدوث عطل فني.

وأوضحت وزارة المالية، أنه يمكن للمواطنين المستفيدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات، متابعة طلباتهم وتنفيذ إجراءات الشحن، من خلال التطبيق الإلكتروني للمبادرة.

وأشارت إلى أنه تم توجيه اللجنة الجمركية بسرعة مراجعة واعتماد طلبات المواطنين على التطبيق الإلكتروني لمبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج، لتمكينهم من تنفيذ إجراءات الشحن، كما أن هناك تنسيقًا متواصلًا مع كل الجهات المعنية لضمان انتظام تقديم خدمات الدعم الفني للمستفيدين من هذه المبادرة.

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، حرصها على نجاح هذا المبادرة، وكل المبادرات الأخرى، كما تؤكد استعدادها الدائم لبذل كل الجهد والتعاون مع كافة الجهات لرعاية المصريين بالخارج وتحقيق مصالحهم.

استيراد سيارات المصريين تطبيق مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج تطبيق مبادرة استيراد سيارات تطبيق مبادرة استيراد سيارات المصريين السيارات السيارت بالخارج وزارة المالية وزارة الخارجية وزارة الخارجية المصرية وزارة الخارجية والهجرة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون: 10% و15% علاوة دورية لهؤلاء الموظفين بداية من يوليو
الدولار ينخفض تحت الـ51 جنيها في بنوك مصر.. فما الأسباب؟
عواصف وأمطار وسرعة الرياح تصل لـ80كم/ س.. تحذير جوي من "الأرصاد"
كاميرا "تيك توك" تشعل معركة في جامعة سوهاج وإصابة طالب بـ 29 غرزة.. ما القصة؟