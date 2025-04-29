رسميًا.. عودة خدمات تطبيق مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج



كتب- محمد فتحي:

قالت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إنها تابعت بكل اهتمام شكاوى المصريين المستفيدين من مبادرة استيراد السيارات، المتعلقة بتعطل خدمات الدعم الفني للتطبيق الالكتروني الخاص بالمبادرة، الأمر الذي أدى إلى تأخر وارتباك العديد من الإجراءات والخطوات اللازمة لاتمام معاملات المواطنين.

وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنها حرصت على التواصل المباشر مع الجهات المعنية بهذا الأمر، وفي مقدمتها وزارة المالية التي تفضلت مشكورة بالاستجابة والإعلان عن عودة خدمات الدعم الفني بالتطبيق الإلكتروني لمبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج، مشددة على الدعم الكامل لهذه المبادرة والالتزام بشروطها، مشيرة إلى أنه تم إجراء بعض التحديثات بعد حدوث عطل فني.

وأوضحت وزارة المالية، أنه يمكن للمواطنين المستفيدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات، متابعة طلباتهم وتنفيذ إجراءات الشحن، من خلال التطبيق الإلكتروني للمبادرة.

وأشارت إلى أنه تم توجيه اللجنة الجمركية بسرعة مراجعة واعتماد طلبات المواطنين على التطبيق الإلكتروني لمبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج، لتمكينهم من تنفيذ إجراءات الشحن، كما أن هناك تنسيقًا متواصلًا مع كل الجهات المعنية لضمان انتظام تقديم خدمات الدعم الفني للمستفيدين من هذه المبادرة.

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، حرصها على نجاح هذا المبادرة، وكل المبادرات الأخرى، كما تؤكد استعدادها الدائم لبذل كل الجهد والتعاون مع كافة الجهات لرعاية المصريين بالخارج وتحقيق مصالحهم.