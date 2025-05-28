بعد التراجع الكبير.. سوزوكي سويفت 2022 كسر زيرو بـ 525 ألف جنيه

كتب - محمد جمال:

يعيش سوق السيارات المصري خلال الآونة الأخيرة موجة من تراجع الأسعار على صعيد السيارات الجديدة، ما ساهم في دفع تحريك الأسعار في سوق المستعمل

ومع التراجع الأخيرة بأسعار السيارات المستعملة يبحث العديد من المشترين عن سيارة تشبه حالة الزيرو بالإضافة إلى عداد كيلو متر منخفض لا يتجاوز 40 ألف كيلو متر، ويكون سعرها مناسب مقارنة بسعر الزيرو.

تباع ديزاير 2022 عبر مواقع بيع المستعمل على الإنترنت بمتوسط سعري 525 ألف جنيه بعدما تجاوزت أسعارها خلال الشهور الماضية لـ 730 ألف جنيه، وتتحكم الحالة الفنية والكماليات والتجهيزات في السعر النهائي.

ويمكن من خلال التقرير التالي التعرف على أسعار ومواصفات سوزوكي ديزاير:

محرك سوزوكي ديزاير

سوزوكي ديزاير مزودة بمحرك سعة 1200 سي سي بقوة 81 حصان، مع عزم 113 نيوتن متر عند 4200 لفة بالدقيقة، يتصل محرك السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي أو يدوي من 5 نقلات.

أبعاد بسوزوكي ديزاير

ديزاير تقدم بطول 3395 مم، عرض 1735 مم، أما قاعدة العجلات تأتي بطول 2450 مم، تتسع مساحة تخزينها الخلفية حتى 378 لتر، تقدم بعجلات رياضية قياس 15 بوصة.

الأمان والسلامة بسوزوكي ديزاير

سوزوكي ديزاير زودت بوسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS ، توزيع اليكتروني للفرامل EBD، برنامج التحكم في الثبات ESP.

تجهيزات سوزوكي ديزاير

تقدم ديزاير بشاشة تعمل باللمس قياس 8.5 بوصة تدعم خاصية توصيل الهواتف الذكية لاسلكيا – بلوتوث، خاصية التحكم بالأوامر الصوتية، تكييف هواء أوتوماتيكي، تشغيل وإيقاف المحرك بضغطة زر.

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