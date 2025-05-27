نصائح لحماية جلد السيارة من أضرار حرارة الشمس الحارقة

كتب - محمود أمين:

مع ارتفاع درجات الحرارة في مصر، تتعرض السيارات المتوقفة تحت أشعة الشمس المباشرة لأضرار كبيرة، خاصة فيما يتعلق بالمواد الداخلية مثل الجلد، والذي قد يتشقق أو يتغير لونه نتيجة التعرض الطويل للحرارة والأشعة فوق البنفسجية.

ويقدم خبراء صيانة السيارات مجموعة من الخطوات العملية التي تساعد في حماية مقاعد السيارة الجلدية والأسطح الداخلية من التلف الناتج عن الشمس:

استخدام واقيات الزجاج الأمامي والجانبي

يُنصح باستخدام أغطية عاكسة لأشعة الشمس على الزجاج الأمامي والجانبي عند ركن السيارة. هذه الواقيات تساهم في خفض درجة الحرارة الداخلية للسيارة وتقلل من تعرض الجلد المباشر لأشعة الشمس.

تغطية المقاعد الجلدية

يمكن استخدام أغطية مخصصة للمقاعد، خاصة عند ترك السيارة لفترات طويلة، حيث تقي هذه الأغطية الجلد من التحمّل المباشر للحرارة، مما يقلل احتمالية التشقق أو التلف السريع.

التهوية الجيدة قبل القيادة

فتح الأبواب أو النوافذ لبضع دقائق قبل ركوب السيارة يساهم في تخفيض الحرارة الداخلية بشكل سريع، مما يخفف من الضغط الحراري على المواد الجلدية والمكونات الأخرى.

استخدام مستحضرات العناية بالجلد

توصي ورش الصيانة باستخدام منظفات ومرطبات مخصصة للجلد تُستخدم بشكل دوري (كل شهر تقريبًا)، والتي تحافظ على رطوبة الجلد وتمنع جفافه الناتج عن الحرارة العالية.

ركن السيارة في أماكن مظللة

قدر الإمكان، يُفضل ركن السيارة في أماكن مظللة أو مواقف مغطاة، سواء في المراكز التجارية أو في مواقف المباني، لتقليل التعرض المباشر لأشعة الشمس.

فحص حالة الجلد

إجراء فحص بصري دوري لمقاعد السيارة الجلدية لرصد أي علامات بداية تشققات أو بهتان، واتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب عبر التلميع أو الإصلاح الجزئي، يطيل من عمر الجلد ويحافظ على مظهر السيارة الداخلي.

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