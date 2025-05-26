المستورد ينخفض والمحلي يرتفع.. تحديات تواجهها السيارات المجمعة بمصر

كتب - محمود أمين:

تشهد صناعة السيارات المجمعة محليًا في مصر ضغوطًا متزايدة نتيجة متغيرات اقتصادية متلاحقة، ما انعكس مؤخرًا على أسعار عدد من الطرازات المنتجة داخل السوق المحلي، وسط تأكيدات من مسؤولين بأن تكلفة الإنتاج وتحديات التشغيل تمثل عوامل رئيسية في تلك الزيادات.

أحدث الأمثلة على ذلك جاءت مع السيارة الماليزية بروتون ساجا التي تُجمع محليًا بمصانع شركة ESAF في مدينة السادس من أكتوبر، والتي شهدت زيادتين متتاليتين منذ طرح نسختها المحسنة في فبراير الماضي. وارتفع سعر السيارة في أبريل بمقدار 20 ألف جنيه، ثم ارتفع مرة أخرى في مايو بنفس القيمة، ليصل إلى 670 ألف جنيه.

وما حدث مع سيارة بروتون تعرضت له السيارة شيفرولية أوبترا المجمعة محليًا أيضًا، والتي ارتفعت أسعارها مؤخرًا بقيمة 20 ألف جنيه، وبإجمالي 40 ألف جنيه منذ طرحها مطلع عام 2025 الجاري.

ويتزامن الإعلان عن زيادات سيارتي شيفرولية وبروتون مع إعلان عدد من وكلاء العلامات التجارية تقديم طرازات مستوردة بأسعار مخفضة خلال شهر مايو الجاري.

وفي تعليقه على هذه الزيادات، قال مصدر مسؤول في الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، إن آلية تسعير السيارات المصنعة محليًا تخضع لعوامل متعددة، من بينها “تكلفة الإنتاج، وحجم الطاقة الإنتاجية، وتكاليف التشغيل التي قد تشهد تغيرات كبيرة نتيجة ارتفاع فواتير التشغيل، فضلًا عن تحديات سلاسل التوريد”.

وأكد المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، أن تسعير السيارات المنتجة محليًا أكثر تعقيدًا من السيارات المستوردة، نظرًا لأن تكلفة الأخيرة غالبًا ما تكون محددة منذ لحظة الشحن وحتى وصولها إلى السوق المصري، بينما قد تواجه السيارات المحلية ظروفًا متغيرة أثناء مراحل التصنيع.

وأشار إلى أن المصنعين المحليين يجدون أنفسهم مضطرين إلى مراجعة الأسعار بشكل متكرر لمواكبة تلك التغيرات المفاجئة، ما يسفر في بعض الأحيان عن زيادات متلاحقة في أسعار السيارات رغم محاولات ضبط السوق.

وشدد المصدر على أن صناعة السيارات المحلية تحتاج إلى “دعم حكومي واستقرار تشريعي وضريبي لتحسين قدرتها التنافسية وضمان استقرار الأسعار”، في ظل ما وصفه بـ”الضغوط الاقتصادية العالمية والمحلية التي تؤثر على تكلفة الإنتاج ومعدلات الطلب”.

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