كتب - محمود أمين:

أعلنت شركة جنرال موتورز الشرق الأوسط عن بدء تنفيذ خطط توسعية تشمل طرح مجموعة جديدة من المركبات الكهربائية في المنطقة، إلى جانب إدخال تقنية القيادة الذاتية "سوبر كروز" المدعومة بنظام مساعدة السائق المتقدم (ADAS) والمفعّلة عبر الاتصال بتقنية أونستار.

وأوضحت الشركة أن خطتها تشمل تقديم مركبات كهربائية تغطي شرائح متعددة من السوق، من السيارات متعددة الاستخدامات ذات الأسعار المعقولة، إلى المركبات العالية الأداء، وصولًا إلى الطرازات الفاخرة. تشمل العلامات التجارية المعنية بهذه الخطة: شفروليه، جي إم سي، وكاديلاك.

وتضم المجموعة الجديدة من الطرازات الكهربائية المرتقبة في أسواق الشرق الأوسط ما يلي:

شفروليه سبارك EUV

شفروليه إكوينوكس EV

كاديلاك أوبتيك

كاديلاك ليريك

كاديلاك فيزتيك

كاديلاك إسكاليد IQ

كاديلاك إسكاليد IQL

وأكّدت جنرال موتورز أنها ستواصل طرح مركبات مزوّدة بمحركات احتراق داخلي إلى جانب المركبات الكهربائية، لتلبية خيارات العملاء وتوفير مرونة في الانتقال التدريجي إلى التنقّل الكهربائي.

كما ستتضمن المركبات الكهربائية القادمة وحدات شحن منزلية وتقنيات بطارية ذكية تتيح للعملاء مراقبة بيانات الشحن في الوقت الفعلي، مثل مستوى الشحن، إمكانية وقف الشحن، وتحديد مواقع محطات الشحن عبر تطبيقات الهاتف.

ومن المقرر طرح تقنية سوبر كروز في عدد من دول مجلس التعاون الخليجي، كأول نظام قيادة بدون استخدام اليدين مرخّص له في المنطقة. وتعتمد هذه التقنية على مزيج من الكاميرات، الرادارات، نظام تحديد المواقع، وخرائط ليدار عالية الدقة، بالإضافة إلى الاتصال الفوري عبر أونستار.

وحصلت جنرال موتورز على التراخيص اللازمة لتنفيذ خرائط ليدار في الكويت، عمان، والبحرين، وتعمل حاليًا على توسيع التغطية إلى مزيد من الدول في المنطقة.

وفي هذا السياق، قال جاك أوبال، الرئيس والمدير التنفيذي لعمليات جنرال موتورز في أفريقيا والشرق الأوسط، إن الشركة تسعى لتحقيق رؤية تقوم على "صفر حوادث، صفر انبعاثات، وصفر ازدحام مروري"، مشيرًا إلى أن الطرازات الكهربائية القادمة ستعتمد على منصات برمجيات وبطاريات متقدمة.

من جانبه، قال لويس دي لا كروز، المدير التنفيذي للخدمات والتجارب الرقمية في جنرال موتورز أفريقيا والشرق الأوسط، إن إطلاق تقنية سوبر كروز يمثل خطوة نحو توفير المركبات الشخصية ذاتية القيادة، مشيرًا إلى تعاون الشركة مع الحكومات والهيئات التنظيمية لتسهيل إدخال هذه التقنية في المنطقة.

وأضاف أن الشركة تعمل حاليًا على حملة توعوية تحت اسم #بلا_حدود لزيادة وعي المجتمع بتقنيات التنقّل الحديثة. وتشمل الحملة محتوى من خبراء ومؤثرين محليين، وتهدف إلى دعم الحوار المجتمعي حول مستقبل التنقل.

كما أكدت جنرال موتورز أهمية تطوير البنى التحتية الداعمة للمركبات الكهربائية، مشيرة إلى تعاونها مع الحكومات في المنطقة لتسريع وتيرة التحول نحو النقل المستدام، عبر حلول الشحن المتقدمة، والتشريعات المنظمة التي تعزز من اعتماد هذه التقنيات.

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