كتب - محمود أمين:

في ظل التوسع التدريجي في سوق السيارات الكهربائية داخل مصر، يواجه مستهلكون تحديات جديدة، أبرزها ارتفاع أسعار إطارات السيارات الكهربائية، والتي تتراوح بين 15.000 إلى 30,000 جنيه مصري، للإطار الواحد بحسب المقاس، العلامة التجارية، ونوع الاستخدام.

وتعد هذه الأسعار أعلى بنسب متفاوتة من أسعار إطارات السيارات المزودة بمحركات احتراق داخلي (البنزين أو الديزل)، حيث أن كاوتش السيارات الكهربائية يتمتع بمواصفات تصميمية وفنية خاصة، تواكب احتياجات هذا النوع من المركبات، التي تختلف عن السيارات التقليدية في طبيعة الأداء والوزن والتسارع.

يرجع السبب الرئيسي في ارتفاع سعر كاوتش السيارات الكهربائية إلى مجموعة من العوامل التقنية التي تُميز هذا النوع من الإطارات، ومنها:

تحمل وزن أكبر

غالبًا ما تكون السيارات الكهربائية أثقل من نظيراتها البنزين بسبب وجود بطارية ضخمة، ما يتطلب إطارات مدعّمة بجدران جانبية أكثر قوة.

عزم دوران فوري

توفر المحركات الكهربائية قوة عزم فورية، ما يفرض ضغطًا أعلى على الإطارات عند التسارع، ويستدعي تصميماً خاصًا يتحمل هذا العزم دون تآكل سريع.

انخفاض مقاومة الدوران

تهدف الشركات إلى تصميم الإطارات الكهربائية بمقاومة أقل للدوران لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة وزيادة مدى السير.

مستوى ضوضاء منخفض

بما أن السيارات الكهربائية تعمل بصمت شبه كامل، يتم تصنيع الإطارات بطريقة تقلل من الضوضاء الناتجة عن الاحتكاك مع الأرض، وهو ما يتطلب مواد وتقنيات تصنيع متقدمة.

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