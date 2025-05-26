كتب - محمود أمين:

أعلنت علامة زيكر العالمية المتخصصة في صناعة وتطوير السيارات الكهربائية، عن عدد من الإجراءات لحماية عملائها من السيارات المستوردة الغير مصرح بها لسيارات العلامة الصينية في مصر.

وقالت الشركة في بيان رسمي، لقد علمنا أن بعض الجهات تقوم بتسويق وتوزيع وبيع سيارات زيكر دون تفويض رسمي.

ويهدف هذا البيان إلى إبلاغ الجمهور بالمخاطر المرتبطة بشراء المركبات الغير المصرح بها والخطوات التي نتخذها لضمان سلامة العملاء وتوافق المنتج.

واستكملت أن زيكر تبقى ملتزمة بتقديم تجربة قيادة جيدة من خلال ضمان أن جميع السيارات المشتراة من خلال موزعها الرسمي مجموعة EIM، تفي بالمعايير الصارمة المطلوبة لبيئة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأوضحت أن السيارات الواردة إلى السوق المصري بدون تصريح لا تكون مخصصة للمنطقة ولم تخضع لاختبارات الحرارة الصيفية الضرورية، والتي تعتبر ضرورية لضمان سلامة المركبة وأدائها في ظل الظروف القاسية السائدة في مصر.

قال نائب رئيس مجموعة زيكر العالمية والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، تيان جينجون: "أولويتنا هي حماية عملائنا من شراء سيارات غير مخصصة لهذه المنطقة".

وأوضح جينجون أن سيارات Zeekr لاختبارات صارمة للحرارة الصيفية لضمان التوافق مع البيئة القاسية في الشرق الأوسط وأفريقيا. السيارات التي يتم استيرادها عبر قنوات غير مصرح بها لن تكون قادرة على تلبية هذه المعايير الأساسية، مما قد يضر بالسلامة والأداء.

وأكد أن الهدف هو تقديم أفضل تجربة ممكنة لعملائنا وحماية شركائنا، مثل مجموعة EIM، من خلال ضمان أن جميع المبيعات تتم عبر القنوات الرسمية. وهذا يضمن التغطية الكاملة للضمان، والدعم الفني، وسيارة مصممة خصيصًا لظروف هذه المنطقة الفريدة".

وأشار إلى أن سيارات زيكر التي يتم شراؤها من مصادر غير مصرح بها لا تكون معتمدة للاستخدام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وقد تواجه المخاطر التالية:

• ثغرات في البرمجيات

• ثغرات في الاتصال

• أجزاء غير متوافقة تختلف عن تلك المستخدمة في السيارات المصممة للمنطقة

نتيجة لهذه الثغرات، فإن السيارات التي يتم الحصول عليها من خارج القنوات المعتمدة ستواجه ما يلي:

• لن تكون مشمولة بضمان الشركة المصنعة – بما في ذلك ضمان السيارة والبطارية.

• لن تكون مؤهلة للحصول على الخدمة أو الدعم الفني في مراكز موزع Zeekr المعتمد.

• لن تتلقى تحديثات البرامج المهمة، التي تعتبر ضرورية للحفاظ على السلامة والأداء.

لحماية العملاء والحفاظ على المعايير المعتمدة، تقوم Zeekr بتنفيذ قرارات جديدة لمنع الواردات الغير المصرح بها، سارية المفعول فورًا:

• التنبيه الأول: ستتلقى المركبات التي يتم اكتشافها خارج الصين أو التي تستخدم شرائح SIM غير مصرح بها إشعارًا يطلب من السائق إما إعادة السيارة إلى الصين أو الاتصال بـ Zeekr للحصول على المساعدة.

• التنبيه الثاني: إذا تم تجاهل التنبيه الأول، سيتم تعطيل وظائف الشاشة في المركبة، ما يدفع المستخدم إلى الاتصال بـ Zeekr للحصول على المساعدة الفورية.

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