تراجع المستعمل متواصل.. انخفاض ملحوظ بأسعار سوزوكي بالينو 2022

كتب - محمد جمال:

يعيش سوق السيارات المصري خلال الآونة الأخيرة موجة من تراجع الأسعار على صعيد السيارات الجديدة، ما ساهم في دفع تحريك الأسعار في سوق المستعمل

ومع التراجع الأخيرة بأسعار السيارات المستعملة يبحث العديد من المشترين عن سيارة تشبه حالة الزيرو بالإضافة إلى عداد كيلو متر منخفض لا يتجاوز 40 ألف كيلو متر، ويكون سعرها مناسب مقارنة بسعر الزيرو.

وتعد سوزوكي بالينو التي تنتمي لفئة الهاتشباك واحدة ضمن الطرازات الأكثر طلبًا بسوق المستعمل، ويباع موديل 2022 منها عبر مواقع بيع السيارات المستعملة على الإنترنت بمتوسط سعري 685 ألف جنيه، بعد أن وصلت أسعارها لما يتراوح بين 800 إلى 950 ألف جنيه وتتحكم الحالة الفنية والتجهيزات في سعر السيارة النهائي.

مواصفات سوزوكي بالينو التفصيلية المتاحة بالسوق المصري:

تعتمد سوزوكي بالينو على سواعد محرك رباعي السلندرات سعة 1.4 لتر بقوة 95 حصان عند 6000 لفة في الدقيقة، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات.

وبفضل محركها تستطيع سيارة سوزوكي الانطلاق من الثبات وصولًا إلى 100 كم/س في غضون 11.6 ثانية، وتصل سرعتها القصوى 170 كم/س.

يبلغ طول السيارة الإجمالي 3.995 ملم، وعرضها 1.745 ملم، وارتفعها 2.520 ملم، وارتفاع خلوصها الأرضي 120 ملم، وتتسع مساحة التخزين الخلفية "الشنطة" إلى 355 لتر مكعب.

تمتلك السيارة باقة من مواصفات الأمان والسلامة، أبرزها وسائد هوائية أمامية وفرامل ABS المانعة للانزلاق و برنامج EBD لتوزيع جهد الفرامل إلكترونيًا ومصابيح ضباب أمامية وخلفية ومساعد الفرامل BA وISOFIX لتثبيت مقاعد الأطفال وغيرها.

أما وسائل الراحة والرفاهية، فالمقصورة مزودة بتكييف أوتوماتيك وتحكم بالصوت والرد على الهاتف من عجلة القيادة ومدخل USB ومدخل AUX ونظام صوتي ومشغل CD وMP3، فضلًا عن مدخل 12V أمامي فقط وإمكانية عرض درجة الحرارة والتحكم بالسرعة.

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