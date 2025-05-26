لماذا تباع السيارات في مصر أغلى من الخليج رغم انخفاض دخل الفرد؟

كتب - محمود أمين:

انتقد المهندس رأفت مسروجة، خبير السيارات والرئيس الشرفي السابق لمجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، السياسة التسعيرية التي ينتهجها وكلاء وشركات السيارات في السوق المصري.

وقال مسروجة في تصريحات لبرنامج "عربيتي" المذاع عبر راديو مصر، إن التخفيضات التي يشهدها السوق في الأسابيع الأخيرة والتي وصلت إلى 400 ألف جنيه، تعكس مدى التخبط في تسعير السيارات.

وأكد أن الأسعار الحالية لا تعبر عن القيمة الحقيقية للسيارات وترسخ لغياب أي دراسات تسويقية حقيقية يعمل من خلالها مسؤولي الشركات بالسوق؛ مطالبًا بالنزول بالأسعار بنسب تتراوح بين 15 و30 بالمئة من الأسعار الحالية.

وتساءل مسروجة عن التفاوت الكبير في أسعار السيارات بين السوق المصري وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي، قائلًا: "أسعار السيارات في مصر أغلى بكثير من الخليج بالرغم من أن مستوى دخل الفرد بمصر يقل عن الخليج بشكل كبير".

ويعيد تساؤل رئيس أميك السابق إلقاء الضوء عن أسباب الاختلاف الكبير في أسعار السيارات بين مصر ودول الخليج وهو ما رد عليه سابقًا عدد من المسؤولين برابطة التجار والمصنعين المصرية.

قال أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات المصرية، إن السبب الرئيسي وراء التفاوت الكبير في أسعار السيارات بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي يرجع إلى الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على بعض فئات السيارات الواردة إلى مصر.

وأوضح أبو المجد أن السيارات ذات المحركات التي تتجاوز سعتها 1600 سي سي تخضع لرسوم تصل إلى 233% من قيمتها، تشمل الجمارك، ورسم الجدول، ورسم التنمية، مقابل 5% فقط ضريبة جمركية في بعض دول الخليج.

وأشار إلى أن السيارات الأوروبية والتركية ذات المحركات الصغيرة والتي تتمتع بإعفاءات جمركية، لا يظهر فيها الفارق الكبير في السعر مقارنة بالخليج.

من جانبه، أوضح المهندس خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، أن السيارات غير المعفاة جمركيًا تتحمل رسومًا وضرائب تصل إلى 62% من قيمتها.

وأكد سعد أن السيارات الفارهة هي الأكثر تضررًا من هذه المنظومة، حيث تُباع بأسعار تصل إلى 4 أضعاف سعرها في دول الخليج.

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