كتب - محمد جمال:

علق اللواء حسين مصطفى، الرئيس التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات المصرية، على قرار مجلس الوزراء بإعفاء السيارات الأمريكية المستوردة من شرط الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية الإلزامية الواردة في القائمة رقم 44 الخاصة بالسلع والمنتجات الهندسية.

وأعلن، الأحد، الدكتور مصطفى مدبولي على هامش كلمته بافتتاح جلسة منتدى قادة السياسات بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة لعام 2025، عن تخفيف القيود المفروضة على دخول المركبات الكاملة المنشأ الأمريكي إلى السوق المصرية.

وقال رئيس الوزراء إنه تم إخطار منظمة التجارة العالمية (WTO) بهذه التعديلات التنظيمية الجديدة والتي صدرت بالقرار رقم 112 لسنة 2025 عن نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وبذلك أصبحت السوق المصرية مفتوحة أمام دخول السيارات الأمريكية دون أية عوائق.

وقال رئيس رابطة المصنعين السابق، إن مبيعات سيارات الركوب الأمريكية ارتفعت خلال الأشهر الثلاث الماضية بعد أن كانت منخفضة للغاية، حيث ارتفعت في الفترة من شهر يناير حتى مارس الماضي إلى 1.415 سيارة فيما سجلت خلال نفس الفترة من العام الماضي 192 سيارة بزيادة 630%.

وأَضاف في تصريح لـ"مصراوي"، أن تطبيق هذا القرار سيزيد بشكل كبير من أعداد السيارات الأمريكية الواردة إلى السوق المصري خلال الفترة المقبلة، وذلك نتيجة تخفيف القيود المفروضة.

وتابع أن القرار أيضًا قد يزيد من أعداد السيارات المنتجة محليًا على الأراضي المصرية، نتيجة حل مشاكل استيراد السيارات الأمريكية الصنع وإلغاء القيود أمام دخول قطع غيار السيارات الأمريكية للسوق المحلي.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تواجد ملحوظ للسيارات الأمريكية بعد تطبيق القرار، فضلًا عن توافر المعروض من أعدادها بشكل كبير مقارنة بالفترة الماضية وثبات الأسعار واختفاء ظاهرة الأوفر برايس.

وأكمل أن الفترة الأخيرة تشهد منافسة قوية بين السيارات المنتجة محليًا، ومن المتوقع أن تدخل السيارات الأمريكية في هذه المنافسة بعد إلغاء القيود أمام دخول قطع غيار الأمريكية للسوق المحلي ومن ثم لدخولها في عمليات التجميع لسيارات مثل جيب وغيرها.

ولفت إلى أن إلغاء شرط الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية يعني أن المُصنع يقدم المستندات والشهادات التي تثبت بأن كل مُكون من مكونات السيارة هي مطابقة للمواصفات، وهذه الشهادات تستلزم إحضار شهادات من مراكز بحوث متخصصة معتمدة عالميًا لإثبات أن هذه السيارة مطابقة للمواصفات العالمية.

وأكد أن هذه الشهادات مكلفة للغاية وترفع من أسعار السيارات المستوردة بصورة كبيرة ومن ثم ارتفاع تكلفة الفاتورة الاستيرادية، ما يعني بالأخيرة ارتفاع أسعار السيارات بصورة كبيرة، لافتًا إلى أن قرار الإلغاء يخفف الفاتورة الاستيرادية للسيارات الأمريكية، ما ينعكس على أسعارها بالسوق المحلي في وقت قادم.

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