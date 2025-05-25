القاهرة - (مصراوي):

علق مصدر مسؤول في الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، على ارتفاع أسعار السيارة بروتون ساجا سيدان العائلية للمرة الثانية منذ طرح النسخة المجمعة محليًا بالسوق المصري في أواخر فبراير الماضي.

وانطلقت بروتون ساجا فيس ليفت المجمعة بمجمع مصانع ESAF بالسادس من أكتوبر بسعر 630 ألف جنيه، قبل أن ترفع الأسعار في أبريل الماضي بقيمة 20 ألف جنيه، ثم في مايو الجاري ارتفع السعر للمرة الثانية بقيمة 20 ألف جنيه.

وقال المصدر في تصريحات لـ"مصراوي" إن قرار الزيادة يعود إلى عدة عوامل معقدة تتحكم في آلية التسعير، أبرزها تكلفة الإنتاج، وحجم الطاقة الإنتاجية، وتكاليف التشغيل التي قد تشهد تغيرات كبيرة نتيجة ارتفاع فواتير التشغيل، فضلًا عن تحديات سلاسل التوريد.

وأكد المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن السيارة "بروتون ساجا" لا تزال تُعد الأرخص بين السيارات المزودة بناقل حركة أوتوماتيك في مصر، ما يجعلها واحدة من أبرز الخيارات الاقتصادية للمستهلك الباحث عن توازن بين السعر والإمكانيات.

وأضاف أن التحكم في تسعير السيارات المصنعة محليًا أمر أكثر تعقيدًا مقارنة بالسيارات المستوردة، التي غالبًا ما تكون تكاليفها واضحة وثابتة منذ لحظة الشحن وحتى وصولها إلى السوق.

وأردف، في المقابل، قد تواجه السيارات المجمعة محليًا ظروفًا غير متوقعة خلال مراحل الإنتاج، ما يدفع الوكلاء والمصنعين إلى مراجعة الأسعار بشكل متكرر لمواكبة التغييرات.

وأشار إلى أن صناعة السيارات المحلية تحتاج إلى دعم حكومي واستقرار تشريعي وضريبي لتحسين قدرتها التنافسية وضمان استقرار الأسعار، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية والمحلية التي تؤثر على تكلفة الإنتاج ومعدلات الطلب.

يذكر أن بروتون ساجا التي تحمل شعار "صنع في مصر" تعتمد على محرك صغير رباعي الاسطوانات سعة 1.3 لتر ينتج قوة 95 حصان، عزم أقصى 120 نيوتن. متر، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات.

تستطيع السيارة بفضل محركها التسارع من الثبات حتى 100 كيلومترا في الساعة خلال 14.5 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 155كيلومترا بالساعة.

تأتي بروتون ساجا بطول 4.200 ملم، وعرضها 1.600 ملم، وارتفاعها الكلي 1.500 ملم، وارتفاع خلوصها الأرضي 171 ملم، ومساحة التخزين الخلفية "الشنطة" 413 لتر مكعب.

تقدم ساجا 2025 بباقة من التجهيزات أبرزها أنظمة الأمان التي ضمت وسادة هوائية للسائق والراكب الأمامي، مع أنظمة الفرامل المساعدة ABS-EBD-BA، حساسات ركن خلفية مع كاميرا.

من أبرز تجهيزات ساجا الجديدة أيضًا زجاج كهربائي، مرايا جانبية كهربائية، شاشة وسطية تعمل باللمس قياس 7 بوصة، وسنتر لوك و إشارات بالمرايا الجانبية وكمبيوتر رحلات، ومفتاح ريموت مشفر.

تمتلك السيارة الماليزية الجديدة وسائل ترفيه أبرزها مشغل CD/MP3 راديو مرتبط بـ4 سماعات، ومدخل USB وبلوتوث للربط بالهواتف الذكية، بالإضافة إلى مخرج كهرباء 12V.

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