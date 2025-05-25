نيسان تطلق سيارتها ماجنيت الجديدة كليا في الأسواق.. صور

طوكيو - (د ب أ):

أعلنت شركة نيسان عن إطلاق سيارتها Magnite الجديدة كليا، التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية الـSUV متعددة الأغراض.

وأوضحت الشركة اليابانية أن سيارتها Magnite تثير الإعجاب بتصميمها الجريء؛ حيث تتميز بشبكة أمامية واسعة ولامعة، مع خلوص أرضي عالٍ، وعجلات مصنوعة من الألمونيوم مُزينة بنمط ماسي وخيارات الألوان الثنائية الجذابة.

وتتمتع المقصورة الداخلية بالفخامة والراحة؛ حيث يضفي الجلد الفاخر لمسة من الرقي، بينما توفر لوحة العدادات الرقمية بالكامل مقاس 7 بوصات والشاشة اللمسية قياس 8 بوصات مع دمج لاسلكي لتطبيق "آبل كاربلاي" وتطبيق "أندرويد أوتو" اتصالا لا مثيل له.

وعلى صعيد الدفع، تعتمد السيارة Magnite على سواعد محرك توربيني سعة 0ر1 لتر، والذي يزأر بقوة 100 حصان.

وتشتمل باقة المزايا على وظيفة تشغيل المحرك عن بُعد ومؤين هواء وصندوق تخزين مزود بمبرد، بالإضافة إلى مزايا السلامة المتقدمة مثل شاشة الرؤية الشاملة ونظام التحكم الديناميكي بالمركبة والوسائد الهوائية الجانبية.

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