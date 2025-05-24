أسعار ومواصفات KGM توريس موديل 2025 الجديدة بمصر

كتب - محمد جمال:

تقدم شركة عربيات إيجيبت، الوكيل الحصري لعلامة "كي جي إم" KGM الكورية الجنوبية في مصر، سيارتها توريس 2025في السوق المحلي بـ 5 فئات مختلفة التجهيزات خلال شهر مايو الجاري.

تتوفر KGM توريس 2025 بسعر رسمي يبدأ من 1.675.000 جنيه، 1.799.000 جنيه للفئة الثانية، أما الفئة الثالثة تقدم مقابل 1.925.000 ألف جنيه، والفئة الرابعة من السيارة تأتي بسعر رسمي 2.090.000 جنيه، أما الفئة الخامسة رباعية الدفع عالية التجهيزات تقدم مقابل 2.190.000 جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات KGM توريس الجديدة بمصر:

تقدم نسخة 2025 من توريس بنفس محرك نسخة 2024 التي تعتمد على محرك 4 سلندر سعه 1500 سي سي، بقوة 163 حصان، عزم دوران 280 نيوتن.متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيك.

وتمتلك توريس 2025 نظام الفرامل الذاتي في حالات الطوارئ، ورصد النقاط العمياء، ومساعد الحفاظ على المسار، والتنبيه عند مغادرة المسار، والوسائد والستائر الهوائية، نظام تثبيت السرعة التكيفي، مراقبة ضغط الإطارات ، والاضاءة التلقائية.

تشمل تجهيزات مقصورة توريس نظام ترفيه مكون من شاشة تعمل باللمس مقاس 12.3 بوصة، شاشة تعمل باللمس قياس 8.0 بوصة للتحكم في المناخ ومجموعة عدادات رقمية.

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