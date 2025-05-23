أسعار ومواصفات رينو داستر الجديدة كليًا بالسوق المصري

كتب - محمد جمال:

أعلنت الشركة المصرية العالمية للسيارات (EIM)، الوكيل الحصري لعلامة رينو الفرنسية في مصر، عن الإطلاق الرسمي للطراز الجديد كليًا من رينو داستر بالسوق المصري خلال الأيام الماضية.

تتوفر رينو داستر في السوق المصري بثلاث فئات مختلفة في السوق المصري خلال شهر مايو الجاري والتي جاءت كالتالي؛

الأولى: 1,224,900 جنيه.

الثانية: 1,324,900 جنيه.

الثالثة: 1,399,900 جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات رينو داستر الجديدة كليًا بمصر:

أداء رينو داستر الجديدة

جاءت رينو داستر الجديدة بمحرك تربو سعة 1.3 لتر، بقوة 150 حصان وعزم دوران يبلغ 250 نيوتن.متر، مدعوم بناقل حركة Dual Clutch Wet من 6 سرعات.

تصميم وتجهيزات رينو داستر الجديدة

تأتي السيارة الجديدة بلغة تصميم عصرية مستوحاة من الهوية البصرية الجديدة لرينو، حيث تبرز الواجهة الأمامية بشبكة مميزة تتوسطها كلمة Renault، مع مصابيح LED أنيقة وجنوط رياضية بقياس 17 و18 بوصة، مما يمنحها حضورًا قويًا على الطريق.

أما المقصورة الداخلية، فقد تم تصميمها لتمنح السائق والركاب تجربة قيادة متكاملة، حيث تحتوي على شاشة لمس مقاس 10 بوصة تدعم أنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto، بالإضافة إلى نظام صوتي عالي الجودة بـ 6 سماعات حسب الفئة. كما تشمل التجهيزات طارة من الجلد بها مثبت ومحدد سرعة، ووسائل راحة متعددة.

أنظمة أمان متكاملة

حرصت رينو على تضمين أعلى معايير الأمان في داستر 2025، حيث تأتي مزوّدة بـ:

- 6 وسائد هوائية

- نظام الثبات الإلكتروني (ESP)

- نظام منع انغلاق المكابح (ABS)

- مساعد الصعود على المرتفعات (Hill Start Assist)

- نظام كشف النقاط العمياء (Blind Spot Warning)

- كاميرا محيطية 360 درجة (في الفئة الأعلى)

صرّح عبد الرحمن سلطان، مدير عام رينو مصر، قائلًا: "نحن فخورون بإطلاق رينو داستر 2025 في السوق المصري، إذ نراها بداية لعصر جديد في القيادة، يجمع بين الابتكار والجودة والأداء الفائق. تؤمن EIM أن هذا الطراز ليس مجرد سيارة جديدة، بل هو انعكاس لاستراتيجية الشركة نحو تقديم سيارات تلائم احتياجات وتطلعات المستهلك المصري."

وأضاف سلطان: "السوق المصري يتمتع بإمكانات نمو كبيرة، مدعومة ببيئة اقتصادية مستقرة وتشجيع واضح من الدولة لقطاع السيارات. إطلاق داستر الجديدة يؤكد التزامنا بتقديم الأفضل، ويعكس ثقتنا في السوق المحلي واستراتيجيتنا التوسعية الطموحة."

وفي سياق متصل، شدد سلطان على أهمية خدمات ما بعد البيع، موضحًا أن EIM تواصل العمل على توسيع شبكة مراكز الخدمة المعتمدة في مختلف المحافظات، وتوفير فرق فنية مدربة، إلى جانب تقديم خدمات صيانة مرنة وميسرة، ترتكز على سرعة الاستجابة، الكفاءة، والشفافية.

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