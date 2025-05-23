مقارنة سعرية بين النسخة المجمعة محليًا والمستوردة من جيتور X70 Plus

كتب - محمد جمال:

أعلنت «قصراوي جروب»، الوكيل الرسمي لعلامة جيتور، عن طرح الطراز X70 Plus رسميًا في السوق المصري بنسخة الإنتاج المحلي من خلال خطوط التجميع المحلية.

ومع طرح النسخة المجمعة محليا من X70 Plus بالسوق المصري خلال الأيام الماضية، لاتزال تقدم النسخة المستوردة من نفس الطراز تقدم بفارق سعري يتجاوز 200 ألف جنيه.

حيث سجلت سعر النسخة المستوردة من جيتور X70 Plus مليون و 434 ألف جنيه، بينما تقدم النسخة المجمعة محليًا من X70 Plus بفئة واحدة بسعر رسمي مليون و195 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات جيتور X70 Plus التفصيلية بالسوق المصري:

وتأتي X70 Plus الجديدة بفئة واحدة تحمل اسم “لاكشري”، مع تجهيزات متكاملة وأداء متوازن يضعها في منافسة مباشرة ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات ذات السبعة مقاعد.

تعتمد جيتور X70 Plus المجمعة محليًا على محرك 1.5 لتر مزود بشاحن توربيني يولد قوة تبلغ 156 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 230 نيوتن متر. ويتصل المحرك بناقل حركة DCT مزدوج القابض من 6 سرعات، يدفع العجلات الأمامية، وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 180 كيلومترًا في الساعة، ما يجعلها مناسبة للاستخدامات اليومية والرحلات الطويلة.

توفر جيتور X70 Plus المجمعة محليًا سبعة مقاعد، الطول الكلي: 4749 ملم، العرض: 1900 ملم، الارتفاع: 1720 ملم، قاعدة العجلات: 2720 ملم، سعة خزان الوقود: 57 لترًا.

تم تجهيز الفئة الوحيدة من جيتور X70 Plus تحت اسم “لاكشري” تشمل:

• أنظمة الأمان مثل الوسائد الهوائية الأمامية والجانبية، مراقبة ضغط الإطارات، التحكم الإلكتروني في الثبات والجر، مكابح يد كهربائية مع خاصية Auto Hold، إلى جانب نظام الكبح التلقائي، والتحذير من مغادرة المسار، ومراقبة النقطة العمياء، ونظام منع الانقلاب.

• وسائل الراحة تشمل مقاعد جلدية فاخرة، مع مقعد سائق كهربائي، ومسند يد بميزة التبريد والتسخين، وسقف بانورامي واسع، بالإضافة إلى زجاج ملون وغطاء صندوق الأمتعة كهربائي.

• عناصر التكنولوجيا والاتصال تضم شاشة وسطية قياس 10.25 بوصة، وشاشة عدادات رقمية بالحجم ذاته، ونظام Bluetooth، وتوصيل الهواتف الذكية، و6 سماعات، إلى جانب مداخل USB.

• راحة القيادة معززة بـ مثبت سرعة، نظام الدخول والتشغيل الذكي، كاميرات 360 درجة، حساسات خلفية، ومرايا جانبية كهربائية قابلة للضم.

• الإضاءة تعتمد على مصابيح أمامية LED، مع إضاءة نهارية LED ونظام تحكم تلقائي في الإضاءة.

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