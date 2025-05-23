بعد طرح T1 في مصر رسميًا.. مقارنة بين سيارة چيتور و KGM توريس

كتب - محمد جمال:

كشفت «قصراوي جروب» – الوكيل الرسمي لعلامة جيتور في السوق المصري – رسميًا عن الطراز الجديد كليًا جيتور T1 موديل 2025، وذلك خلال احتفالية ضخمة نظمتها الشركة.

تُعد جيتور T1 إضافة جديدة إلى عائلة سيارات الـSUV التي تقدمها العلامة الصينية في مصر، وهي مصممة لتكون نسخة أكثر إحكامًا من T2، مع الاحتفاظ بروح التصميم العضلي والقدرات الديناميكية التي ميزت الأخيرة.

وبعد طرح السيارة چيتور T1 فمن المتوقع أن تدخل في منافسة قوية مع عددا من المنافسين، ومن بين أبرز هولاء المنافسين KGM توريس الجديدة، حيث سجل الفارق بينهما 50 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مقارنة شاملة بين چيتور T1 و KGM توريس بالسوق المصري خلال الشهر الجاري:

أداء السيارتين چيتور T1 و KGM

تتميز السيارة بتصميم داخلي حديث يجمع بين الأناقة والوظائف الذكية، وتعتمد سيارة جيتور T1على محرك توربو سعة 1.5 لتر يولد نحو 184 حصانًا، بناقل حركة مزدوج القابض بـ7 سرعات، لتوفير أداء سلس وتسارع قوي. ويتوفّر أيضًا بنظام دفع أمامي في فئة Comfort لتلبية متطلبات القيادة اليومية بكفاءة.

بينما تعتمد KGM توريس الجديدة على محرك 4 سلندر سعه 1500 سي سي ، بقوة 163 حصان، عزم دوران 280 نيوتن.متر، ومتصلة بناقل حركة أوتوماتيكي.

الأبعاد والتصميم

تبلغ أبعاد جيتور T1 الجديدة 4706 مم للطول، و1967 مم للعرض، و1845 مم للارتفاع، فيما يصل طول قاعدة العجلات إلى 2810 مم.

فيما تأتي KGM توريس الجديدة بطول 4.700 م وعرضها 1.890 م وارتفاعها هو الأعلى بين فئتها 1.720 م، وتبلغ مساحة الشنطة الخلفية 703 لتر وتزيد إلي 1664 لتر بطي المقاعد الخلفية.

أنظمة السلامة

فيما يخص السلامة، زُوّدت T1 بمجموعة متكاملة من أنظمة الأمان تشمل وسائد هوائية متعددة، نظام الكبح المانع للانغلاق (ABS)، التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، نظام الثبات الإلكتروني، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، إلى جانب كاميرا محيطية بزاوية 540 درجة لتوفير رؤية شاملة أثناء القيادة وأثناء إيقاف السيارة.

تمتلك توريس الجديدة نظام الفرامل الذاتي في حالات الطوارئ، ورصد النقاط العمياء، ومساعد الحفاظ على المسار، والتنبيه عند مغادرة المسار، والوسائد والستائر الهوائية، نظام تثبيت السرعة التكيفي، مراقبة ضغط الإطارات ، والاضاءة التلقائية.

التجهيزات الداخلية

تحتوي T1 على شاشة لمسية مركزية بقياس 15.6 بوصة تعمل بمعالج Snapdragon المتطور، وشاشة رقمية للعدادات بقياس 10.25 بوصة لعرض معلومات القيادة بوضوح عالٍ. كما يدعم النظام الترفيهي تقنيتي Apple CarPlay وAndroid Auto، مع شاحن لاسلكي مدمج لتعزيز راحة السائق.

بينما تشمل تجهيزات مقصورة توريس عجلة قيادة متعددة المهام مع مبدلات سرعة ودخول للسيارة بدون مفتاح وتشغيل المحرك عن بعد ومقصورة وتعديل مقاعد السائق والراكب الأمامي مع تدعيم الظهر ومسند ذراع خلفي وتكييف ثنائي المناطق وزجاج جانبي وخلفي مظلل واضاءة محيطية 32 لون وشاشة 12,5 بوصة تعمل باللمس للعدادات، مع شاشة 4.2 بوصة LCD وشاشة 8 بوصة للمناخ مع أزرار وشاشة 9 بوصة للصوت مع كاميرا خلفية HD و6 سماعات وآبل كار بلاي وأندرويد أوتو وشحن لاسلكي للهاتف ومقاعد تسخين وتبريد أمامي.

الأسعار الرسمية

تقدم جيتور مصر سيارتها T1 الجديدة كليًا بالسوق المصري بفئة واحدة سعرها الرسمي 1.725.000 مليون جنيه.

تتوفر KGM توريس 2025 بسعر رسمي يبدأ من 1.675.000 جنيه، 1.799.000 جنيه للفئة الثانية، أما الفئة الثالثة تقدم مقابل 1.925.000 ألف جنيه، والفئة الرابعة من السيارة تأتي بسعر رسمي 2.090.000 جنيه، أما الفئة الخامسة رباعية الدفع عالية التجهيزات تقدم مقابل 2.190.000 جنيه.

اقرأ أيضًا..

"دي توماسو" تنتج 72 نسخة فقط من سيارة P72 الجديدة

40 ألف جنيه تخفيضًا بأسعار بستيون B70S الجديدة عند الشراء نقدًا.. التفاصيل

وكيل BMW يطرح الجيل الجديد كليًا من الفئة الأولى والثانية جران كوبيه.. أسعار ومواصفات