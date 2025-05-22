القاهرة - (مصراوي):

أعلنت شركة مصر حلوان للاستيراد، الوكيل الرسمي لعلامة بستيون الصينية في مصر، عن طرح السيارة B70S الجديدة موديل 2025 الجديدة خلال شهر مايو الجاري بعرض "كاش باك" 40 ألف جنيه.

كان الوكيل المحلي أعلن في مارس الماضي، عن عرض كاش باك مماثل تراجعت على إثره السيارة بستيون B70S بنحو 120 ألف جنيه.

ووفقًا للمعلن، الخميس، ستتوفر السيارة الجديدة بسعرة 1.315.000 جنيه بدلًا من 1.355.000 جنيه و1.335.000 جنيه بدلًا من 1.375.000 جنيه وذلك للمشترين نقدًا.

تقدم بستيون B70S الجديدة في مصر بطول 4555 مم، وعرض 1850 مم، وارتفاع 1515 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2750 مم .

تعتمد بستيون B70S على محرك سعه 1500 سي سي تيربو، بقوة 169 حصان، وبها ناقل حركة أوتوماتيك وتحتاج الي 6.7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وعزم دورانها يصل الي 258 نيوتن/متر وتصل لسرعة قصوى 190 كم/ساعة.

زودت بستيون سيارتها B70S قياسيا بفرامل ABS المانعة للانغلاق ونظام EBD/EBV لتوزيع جهد الفرامل على المحاور، وفرامل يد EPB كهربائية، ونظام Auto Hold للتعليق التلقائي، ورادار أمامي وخلفي.

تمتلك الفئة القياسية من سيارة بستيون 4 وسائد هوائية والفئة الأعلى 8 وسائد، ومثبت سرعة تكيفي، ونظام ICA لمساعدة تثبيت السرعة ، فرامل طوارئ أوتوماتيك AEB، كاميرا 360ﹾ، كاميرا ذكية للزجاج الأمامي.

كما يتواف بها نظام LKA للمساعدة السائق على البقاء في الحارة المرورية، والتحذير عند الخروج عنها LDW، مساعد الازدحام المروري TJA، تحذير ما قبل الاصطدام الأمامي FCW.

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