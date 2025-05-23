"دي توماسو" تنتج 72 نسخة فقط من سيارة P72 الجديدة

روما - (د ب أ):

كشفت شركة "دي توماسو" “De Tomaso” النقاب عن سيارة السباقات P72 الجديدة، والتي من المقرر طرحها في الأسواق بحلول نهاية العام الجاري.

خطوط جريئة

وأوضحت الشركة الإيطالية أن سيارة السباقات P72 الجديدة تعبر عن شخصيتها المميزة بخطوط جريئة على أقواس العجلات البارزة والقبة الزجاجية المستديرة فوق المقصورة والمستلهمة من سيارات السباق من ستينيات القرن الماضي.

ومن الناحية التقنية تعتمد السيارة على هيكل أحادي من اللدائن البلاستيكية المعززة بألياف الكربون، كما أن الجسم الخارجي مصنوع بالكامل من الكربون. وتظهر أيضا في المقصورة الداخلية حليات من الكربون الشفاف.

وتعتمد السيارة P72 الرياضية على سواعد محرك V8 بسعة 0ر5 لتر، والذي يولد قوة 700 حصان، مع عزم دوران أقصى يبلغ 820 نيوتن متر.

ويُساهم ناقل حركة فائق في تعزيز الاستجابة اللحظية عند الانطلاق، كما يتولى نقل القوة إلى العجلات الخلفية. وتم تجهيز السيارة بنظام تعليق قابل للضبط اليدوي على ثلاث مراحل، ما يتيح قيادة دقيقة تتوافق مع التصميم الرياضي.

بساطة وأناقة

ويتماشى التصميم الداخلي مع الطابع البسيط والأنيق للسيارة؛ فلا وجود لشاشات رقمية أو واجهات لمسية، بل تفرض هيمنتها هناك عناصر معدنية مصنوعة يدويا وبلمسة نحاسية تمنح المقصورة الداخلية طابعا فنيا فريدا. وتضم لوحة العدادات ثلاثة عدادات دائرية تناظرية خلف المقود.

وأعلنت "دي توماسو" أن إنتاج السيارة P72 الجديدة سيقتصر على 72 نسخة فقط، غير أنها لم تفصح بعد عن سعرها.