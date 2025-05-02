أسعار ومواصفات ڤولڤو XC40 الجديدة بمصر بعد تخفيضها أكثر من 200 ألف جنيه

كتب - محمد جمال:

أعلنت مجموعة عز العرب للسيارات، وكيل علامة ڤولڤو بمصر، عن تخفيض أسعار سيارتها XC40 التي تنتمي لفئة الكروس أوفر تحت المُدمجة الفاخرة بقيمة وصلت 220 ألف جنيه خلال شهر مايو الجاري.

تبدأ أسعار فولفو XC40 الجديدة في مصر بعد التخفيض من 2,450,000 جنيه للفئة Essential، و2,750,000 جنيه للفئة Ultra Dark، و2,950,000 جنيه للفئة Black Edition.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أسعار ومواصفات ڤولڤو XC40 الجديدة في مصر بعد التخفيض:

تعتمد XC40 الجديدة على محرك 4 سلندر سعة 2.0 لتر بقوة 197 حصانًا وعزم دوران يبلغ 300 نيوتن متر. لتسجل تسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة خلال 8.4 ثانية. وتبلغ السرعة القصوى 180 كم/ساعة، ونظام الدفع الأمامي FWD في فولفو XC40 يوفر تحكمًا دقيقًا واستجابة سلسة.

تم تجهيز فولفو XC40 بمجموعة من تقنيات الأمان المتقدمة، من بينها نظام مساعد الحفاظ على حارة السير، نظام التحذير من الاصطدام الخلفي مع الكبح الآلي، ونظام معلومات النقطة العمياء BLIS، كلها تعمل معًا لضمان سلامة السائق والركاب، وعرض محيط السيارة بزاوية 360 درجة، مما يجعل الركن في الأماكن الضيقة أمرًا سهلاً ومريحًا. كما يدعم نظام التحذير من الاصطدام الخلفي السائق عند الرجوع إلى الخلف في حالات الرؤية المحدودة، مما يزيد من مستوى الأمان.

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