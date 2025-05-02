تراجع كبير أسعار رينو سانديرو 2021 بسوق المستعمل

كتب - محمد جمال:

يعيش سوق السيارات المصري خلال الآونة الأخيرة حالة من الاستقرار والهدوء النسبي بالإضافة إلى وجود عروض وتخفيضات على عدد من السيارات الجديدة، ما دفع العديد من المستهلكين العازفين عن الشراء للتفكير مجددًا في شراء ولو سيارة مستعملة.

وأثر التراجع بأسعار العديد من السيارات الجديدة على سوق المستعمل، ومن الطرازات التي يبحث عنها الكثير من المقبلين على الشراء رينو سانديرو ومتوسط أسعارها حاليًا 580 ألف جنيه فيما كانت تباع خلال الأشهر الماضية بمتوسط سعري 660 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات رينو سانديرو:

محرك سانديرو

زودت سانديرو بمحرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي بقوة 110 حصان وعزم 148 نيوتن.متر عند 3750 دورة/الدقيقة بجانب ناقل حركة أتوماتيك 4 سرعات ودفع أمامي للعجلات.

وتسارعت سانديرو من الصفر إلى 100 كم/س خلال 11.1 ثانية حسب الأرقام الرسمية.

أبعاد سانديرو

تقدم سانديرو بطول 4.05 من ضمنه 2.58 متر لقاعدة العجلات مع عرض 1.99 متر وارتفاع 1.51 متر، أما سانديرو ستيب واي، فبلغ ارتفاعها 1.61 متر.

الأمان في سانديرو

جهزت السيارة قياسياً بأنظمة ABS لمنع انغلاق الفرامل وEBD لتوزيع قوة الفرملة على العجلات ووسادتين هوائيتين للسائق والراكب الأمامي.

بينما زادت سانديرو ستيب واي بوجود حساسات للركن وكاميرا خلفية.

تجهيزات سانديرو

حصلت سانديرو القياسية على إضاءة هالوجينية أمامية مع فوانيس للضباب بالأمام والخلف وزجاج كهربائي أمامي وخلفي وتحكم كهربائي في المرايا الجانبية مع تحكم يدوي في التكييف وكمبيوتر رحلات ومقاعد قماشية ونظام صوتي يدعم توصيل الهاتف عبر البلوتوث واعتمدت السيارة على جنوط حديدية قياس 15 بوصة.

أما ستيب واي فقدمت بإضافات تضمنت فرش قماشي بخياطات مختلفة وكسوة جلدية لعجلة القيادة وشاشة وسطية تعمل باللمس ومثبت سرعة وتحكم أوتوماتيكي في مكيف الهواء فضلاً عن بعض لمسات الكروم الخارجية وجنوط قياس 16 بوصة.

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