وكالة أمريكية: سوق السيارات المصري صاعد بقوة في 2025

كتب - أيمن صبري:

نشرت وكالة فوكاس تو موف "F2M" الأمريكية المتخصصة في أبحاث أسواق السيارات العالمية، تقريرًا عن أداء قطاع السيارات المصري خلال الربع الأول من عام 2025 الجاري.

وكشفت الوكالة الأمريكية في تقريرها عن نمو مبيعات السيارات بأنواعها "ركوب - شاحنات - حافلات ركاب" في مصر خلال الأشهر الثلاث الأول من العام الجاري بنسبة 42.3% على أساس سنوي.

وتصدرت شيري الصينية بحسب "F2M" قائمة العلامات التجارية الأكثر توزيعًا للسيارات في الفترة من يناير وحتى مارس بمعدل نمو 21.7%، ذلك في ظل تهديد من تنامي هيونداي 158.4% والتي تلاحق شيري نحو قيادة السوق.

وجاءت علامة نيسان اليابانية بالمركز الثالث في قائمة الأكثر توزيعًا للسيارات بالرغم من تراجع 19.1% مقارنة بنفس الفترة من العام المنقضي، واحتلت إم جي الترتيب الرابع بمعدل نمو 43.4%، وخامسًا شيفرولية الأمريكية بنسبة نمو قدرت بـ41.2%.

إلى ذلك نمت المبيعات في قطاع السيارات الكهربائية والنظيفة بنسبة 39.5% على أساس سنوي، مدعومة وفقًا للوكالة الأمريكية بالتزام الحكومة بزيادة النقل المستدام.

وسيطرت علامة ستروين الفرنسية على مبيعات قطاع السيارات النظيفة بالرغم من خسارتها 25.7% من المبيعات المسجلة في الفترة ذاتها من العام الماضي، وتلاحقها كل من إم جي في المرتبة الثانية، وهيونداي في المرتبة الثالثة بنمو 633.3%.

وتتوقع الوكالة الأمريكية أن يواصل سوق السيارات رحلة التعافي من الأزمات التي لاحقته منذ جائحة كورونا في 2020، مدللة بتسجيل معدل نمو بنحو 11% خلال عام 2024 والبداية القوية في 2025.

وأشارت "F2M" إلى الدور القوي الذي تلعبه الحكومة في دعم صناعة السيارات من خلال تقديم حوافز ضريبية للتصنيع المحلي، بهدف جعل مصر مركزًا إقليميًا لصناعة السيارات والتصدير.

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