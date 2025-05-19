مع استمرار تخفيضات هافال في مصر.. كم يبلغ قسط النسخة الهجينة من H6؟

كتب- محمود أمين |

يقدم بنك ناصر الاجتماعي خدمة تمويل وتقسيط السيارات الجديدة حتى 10 سنوات، من بين هذه السيارات سيارة هافال H6 النسخة الهجينة.

وبحساب قيمة قسط الفئة الوحيدة من السيارة التي يبلغ سعرها الرسمي مليون و 795 ألف جنيه بعد تخفيضها إلى 90 ألف جنيه خلال شهر مايو الجاري، ومع دفع مقدم بقيمة 50% من سعر السيارة أي 897.5 ألف جنيه، وتقسيط المتبقي على 10 سنوات بفائدة 12.5% يصبح القسط الشهري 16.781 جنيه.

تستهدف برامج التمويل المقدمة من بنك ناصر موظفي الحكومة من القطاع العام وأصحاب المعاشات وورثه المعاشات، بالإضافة إلى أصحاب الأوعيه الادخارية.

وتقدر قيمة التمويل بـ75% كحد أقصى من صافى الدخل الشهرى للعميل، ويصل في بعض الحالات إلى 90% فى حال وجود دخل إضافي وفقا للشروط والأحكام.

ويتم تنظيم عملية التمويل لشراء مركبة جديدة جملة من الاشتراطات التي يجب توافرها في العميل؛ ويمكن التعرف على الشروط من خلال الآتي:

-عرض سعر للمركبة

-صورة بطاقة الرقم القومى سارية

-مفردات مرتب / معاش / بيان بحصة العميل وريث المعاش – وللضامن فى حالة وجد ضامن

-بيان حالة وظيفيه بالنسبة لأصحاب المرتبات ، وبيان معاش لأصحاب المعاشات أو الورثة

-إقرار العميل بالموافقه على إصدار وثيقة التأمين على الحياة

-إقرار من العميل بالموافقه على إصدار وثيقة مخاطر عدم السداد فى حال إعتبارها الضمانة المقدمة

-إيصال مرافق حديث باسم العميل أو أحد أقاربه من الدرجه الأولى.

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