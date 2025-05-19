بأقل من 800 ألف جنيه ..أرخص سيارة "زيرو" أوروبية في مصر

كتب- محمود أمين :

قدمت شركة "داينامكس أوتو" الوكيل الحصري لعلامة فيات الإيطالية في مصر، نسخة جديدة من سيارتها "تيبو" سيدان العائلية في السوق المحلي خلال شهر أبريل الماضي.مزودة بناقل حركة يدوي بـ694.900 جنيه، لتصبح أرخص سيارة أوروبية بمصر.

تقدم فيات تيبو الجديدة مزودة بمحرك سعة 1400 سي سي بقوة 95 حصان متصل بناقل حركة يدوي ، تبلغ السرعة القصوى 185 كم/الساعة والتسارع من 0 الى 100 كم/ساعة في 11.5 ثانية.

فيات تيبو تأتي بطول 4533 مم، عرض 1792 مم، أما الارتفاع عن الأرض يبلغ 1497 مم، تتسع مساحة تخزينها الخلفية لـ 520 لتر، تقدم بعجلات رياضية قياس 16 و17 بوصة.

تقدم تيبو بـ6 وسائد وستائر هوائية، نظام الثبات الإليكتروني ESP، إلى جانب أنظمة الفرامل المساعدة التقليدية الفرامل المانعة للانغلاق ABS، نظام التوزيع الإليكتروني للفرامل EBD، وسائد وستائر هوائية، نظام مراقبة ضغط الهواء بالإطارات، حساسات ركن خلفية معززة بكاميرا.

فيات تيبو زودت بمجموعة من الكماليات من ضمنها، شاشة وسطية تعمل باللمس قياس 8 بوصة يمكن ربطها بالهواتف الذكية عبر البلوتوث ومخرج AUX.

كما يتوفر بالفئات العليا للسيارة مكيف هواء، خاصية شحن الهواتف الذكية لاسلكياً، فتح وغلق السيارة بدون مفتاح، زر لتشغيل السيارة بدون مفتاح.

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