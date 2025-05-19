سيارة suv جديدة تنضم إلى السوق المصري خلال ساعات ..تعرف عليها

كتب - محمود أمين:

تستعد الشركة المصرية العالمية للسيارات EIM وكيل علامة رينو الفرنسية في مصر، لتقديم النسخة الأحدث من السيارة داستر الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات 2025 خلال ساعات .

نستعرض خلال هذا التقرير المواصفات المتوقعة لسيارة رينو:

داستر الجديدة تقدم على المنصة التقنية CMF-B، وتأتي بطول 4.6 متر، 1.8 متر للعرض، 1.66 متر للأرتفاع، ، و2.6 متر لقاعدة العجلات، هذه الأبعاد تعكس الرحابة داخل مقصورتها مقارنة بالجيل السابق.

على مستوي الترفية تقدم السيارة بشاشة رقمية للعدادات مقاس 7 بوصة، وشاشة للترفيه وعرض البيانات مقاس 10.1 بوصة، تدعم انظمة التوصيل الحديثة بالهواتف أبل كار بلاي و اندرويد أوتو.

تمتاز النسخة الجديدة من السيارة من خلال الكشافات الأمامية النحيفة التي تعمل بتقنية ليد، والتصميم المميز للمصابيح الخلفية الذي يعمل ايضاً بتقنية الليد، ، مع إشارات تغيير الاتجاه، التي تم دمجها في المرايا الخارجية.

وتأتي السيارة بعجلات كبيرة قياس 17 بوصة، وقد جهزت لتناسب الطرق الوعرة من خلال ألواح الحماية على كامل الجسم بما في ذلك الرفارف، وقضبان السقف، والخلوص الأرضي المرتفع.

وفيما يتعلق بالمحرك تعتمد السيارة في الخارج على أنظمة دفع متنوعة منها نظام هجين ومحرك بنزين تقليدي.

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