في مايو.. سكودا كودياك تقدم بتخفيض يتجاوز 200 ألف جنيه

كتب - محمد جمال:

أعلنت شركة كيان إيجيبت للتجارة والاستثمار، الوكيل الحصري لعلامة سكودا التجارية في مصر، عن تخفيض أسعار كودياك الجديد كليًا الـSUV الرياضية بقيمة تتجاوز 200 ألف جنيه خلال شهر مايو الجاري.

يأتي التخفيض الذي أعلن عنه الوكيل المحلي وفقًا للقائمة السعرية المعلنة، بمناسبة مرور 130 عامًا على تأسيس العلامة.

تتوفر كودياك بعد بعد التخفيض بأربعة فئات من التجهيزات تبدأ من مليونين 549 ألف جنيه للفئة Selection Loft، ومليونين 799 ألف جنيه للفئة Selection Lounge.

أما الفئة Selection Suite الثالثة تباع بسعر رسمي ثلاثة ملايين 99 ألف جنيه، بينما الفئة Sportline الرابعة الأعلى تجهيزًا تباع بثلاثة ملايين 299 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات كودياك الجديد كليًا بالسوق المصري:

سكودا Kodiaq الجديدة تأتي بطول 4.76 متر، بينما يبلغ طول قاعدة العجلات 2.79 متر، ما يتيح إمكانية التجهيز بصف جلوس ثالث لتوفير أماكن جلوس لما يصل إلى 7 ركاب، في حين تتراوح سعة صندوق الحقائب بين 910 و2.105 لتر.

وعلى صعيد الدفع، تتوفر للسيارة Kodiaq الجديدة بمحرك بنزين TSI سعة 1.4 لتر بقوة 150 حصان، ويرتبط بناقل حركة DSG أوتوماتيك. وتستطيع التسارع من الثبات إلى 100 كم/س في 9.7 ثانية.

وتضم باقة التجهيزات القياسية للسيارة Kodiaq الجديدة كشافات LED-Matrix وشاشة لمسية في المقصورة الداخلية قياس 13 بوصة، بينما تتوفر شاشة Head-up ضمن باقة التجهيزات الاختيارية.

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