سوق المستعمل.. سيارة بـ7 مقاعد موديل حديث بـ650 ألف جنيه

كتب- محمود أمين:

يتوفر بسوق المستعمل سيارة سوزوكي المزودة بالسبع مقاعد أرتيجا التي تنتمي لفئة السيارات الـ MPV، والتي يقدم منها طراز 2021 – 2022 بأسعار تتراوح بين 650 و 800 ألف جنيه مصري تقريبًا، يحدد سعر السيارة الحالة الفنية و عدد الكيلو مترات المقطوعة.

فيما يلي استعراض لمواصفات سوزوكي إرتيجا:

تقدم أرتيجا بطول 4395 مم، عرض 1735 مم، طول قاعدة العجلات يبلغ 2740 مم، ارتفاع السيارة الكلى عن الأرض 1690 مم، تقدم بعجلات رياضية قياس 15 بوصة.

سوزوكي أرتيجا مزودة بمحرك 4 سلندر سعة 1500سي سي بقوة 103 حصان، مع عزم أقصي 138 نيوتن. متر عند 4400 لفة بالدقيقة، يتصل محرك السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي من ٤ نقلات.

سيارة سوزوكي تتسارع من الثبات حتى 100 كم خلال 13.5 ثانية، قبل أن تصل لسرعة قصوى 170 كم/س.

تقدم أرتيجا بوسائل أمان أساسية تشمل وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، مع نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إليكتروني لقوة الفرامل EBD، حساسات ركن خلفية مع كاميرا للمساعدة على الركن.

تقدم أرتيجا بوسائل ترفيهية تشمل تكييف هواء أوتوماتيكي مع مخارج للمقاعد الخلفية، شاشة وسطية تعمل باللمس قياس 7 بوصة تدعم توصيل الهواتف الذكية عبر تطبيق أندرويد أوتو، نظام فتح وغلق السيارة بدون مفتاح، تشغيل المحرك بضغطة زر، مدخل توصيل AUX و USB، عجلة قيادة متعددة الاستخدامات.

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