هل تكون لادا فيستا بديلًا لجرانتا بالسوق المصري قريبًا؟ "رئيس الشركة يجيب"

كتب - محمد جمال:

انتشرت خلال الآونة الأخيرة على صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنباء تفيد بقرب طرح السيارة لادا فيستا لتكون بديلًا عن السيارة "لادا جرانتا" التي غابت عن الأسواق منذ عام 2022.

ونفى المهندس عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة مجموعة الأمل للسيارات، وكيل علامات بى واى دى وفورثينج الصينيتين ولادا الروسية، تلك الأنباء، مؤكدًا أن ما يتم تداوله ليس له أساس من الصحة.

وقال سليمان في تصريح لـ"مصراوي" إن تقديم لادا فيستا أو عودة لادا جرانتا إلى السوق المصري أمر في غاية الصعوبة، وذلك في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات المفروضة على روسيا.

وأعلنت الأمل في أغسطس من عام 2022 وقف إنتاج لادا جرانتا في السوق المصري، بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي تسببت في وقف وصول امدادات مكونات لادا جرانتا من روسيا للشركة في مصر.

وكان آخر سعر رسمي معلن للسيارة "لادا جرانتا" في مصر قبل توقف تصنيعها بمصنع الأمل 285 ألف جنيه للفئة الأولى التي تعمل بناقل حركة يدوي، والنسخة الأوتوماتيك 305 ألف جنيه.

يذكر أن شركة أفتوفاز الروسية أعلنت في مارس من العام الماضي عن عودة السيارة فيستا إلى الأسواق الروسية بنسخة محسنة، وتزويدها بمحرك وناقل حركة جديدين.

وأوضحت الشركة الروسية، بأنها بدأت الإنتاج الفعلي التسلسلي لفيستا المزودة بمحرك 1.8 Evo الجديد، بقوة 122 حصانا، وناقل حركة أوتوماتيكي وأن المحرك الجديد اجتاز دورة كاملة من اختبارات المصنع والاختبارات على الطرقات.

وأشارات الشركة، إلى أن جميع نماذج سيارات Vesta الجديدة ستأتي بناقل حركة أوتوماتيكي، بما فيها نماذج سيدان وسيدان كروس وSW وSW Cross، وسيتم الإعلان عن أسعار السيارات الجديدة في وقت لاحق.

وتقدم لادا فيستا الجديدة بشاشات لمس متطورة بحجم 10 بوصات، يمكن إقرانها مع الهواتف والأجهزة الذكية، وأنظمة لتحديد المواقع، وأنظمة تدفئة للمقاعد والمقود، وحساسات مسافات أمامية وخلفية، ووسادات أمان هوائية لحماية الركاب أثناء الحوادث.

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