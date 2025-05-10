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الإصلاح مجانًا.. فولكس فاجن تستدعي ما يقرب من 90 ألف سيارة بسبب عيب قاتل

05:20 م السبت 10 مايو 2025

فولكس فاجن

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نيويورك - (د ب أ):

تعتزم مجموعة فولكس فاجن استدعاء 89 ألف و417 سيارة في الولايات المتحدة، وذلك وفقًا لإشعار استدعاء تم تقديمه عبر الإنترنت من قبل الإدارة الوطنية للسلامة على الطرق السريعة.

وستستدعي شركة أودي الألمانية المملوكة للمجموعة مركبات بعينها من طراز " كيو 5 كواترو" و"كيو 5 سبورتباك" من إنتاج الفترة بين 2022 حتى 2024، وذلك حسبما ذكرت كالة أنباء بلومبرج اليوم السبت.

يأتي ذلك لأن هناك احتمالا بعدم تثبيت مسامير غطاء رأس الأسطوانة بطريقة غير سليمة.

ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تراخي إحكام هذه البراغي، مما يسمح بتسرب الزيت ويزيد من خطر نشوب حريق.

وسيقوم الوكلاء بفحص واستبدال البراغي إذا لزم الأمر مجانًا.

فولكس فاجن استدعاء السيارات
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