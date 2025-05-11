بعد تعويض المتضررين بـ2000 جنيه.. كم يبلغ متوسط سعر طرمبة بنزين السيارة في مصر؟

كتب - محمود امين:

أصدرت وزارة البترول والثروة المعدنية قرارًا بصرف تعويض مالي بحد أقصى 2000 جنيه مصري لأصحاب الشكاوى المتعلقة بتعطل طلمبات البنزين في سياراتهم، وذلك بعد رصد بعض العينات غير المطابقة للمواصفات في محطات الوقود.

وأوضحت البترول أن كل من تقدم بشكوى للوزارة في الفترة من 6 وحتى 10 مايو الجاري سيتم تعويضه ماليًا، شريطة أن يكون معه فاتورة رسمية تثبت استبدال مضخة الوقود بسيارته.

وشهدت الأيام الماضية تزايد شكاوى مواطنين من قلة جودة البنزين بعدد من محطات الوقود، ما نتج عنه أعطال لبعض السيارات وبخاصة مضخات الوقود بالسيارة.

ومع تزايد الشكاوى قرر مجلس الوزراء ممثلًا في وزارتي التموين والتجارة الداخلية والبترول، سحب عينات عشوائية من محطات الوقود وتحليلها للوقوف على مدى جودة البنزين بالأسواق.

وبعد الانتهاء من التحليل، أصدرت البترول بيانًا رسميًا كشفت فيه عن النتائج والتي أثبتت عدم مطابقة 5 عينات للمواصفات القياسية، وذلك من أصل نحو 807 عينة.

وتختلف أسعار طلمبات البنزين في السوق المصري بناءً على نوعها ومصدرها. وفقًا للمصادر المتاحة، تتراوح الأسعار كما يلي:

الطلمبات الأصلية: تتراوح أسعارها بين 1000 و5000 جنيه مصري، حسب نوع السيارة والموديل.

الطلمبات الصينية: تبدأ أسعارها من 500 جنيه وتصل إلى 2000 جنيه، وتعتبر خيارًا اقتصاديًا لبعض السيارات.

الطلمبات الكهربائية من ماركات عالمية: مثل طرمبة بنزين بوش، تتراوح أسعارها بين 2000 و 6000 جنيه مصري

أسباب تعطل طلمبة البنزين

تتعدد الأسباب التي قد تؤدي إلى تعطل طلمبة البنزين، منها:

استخدام وقود منخفض الجودة: قد يحتوي على شوائب تؤثر على أداء الطلمبة..

تشغيل السيارة مع خزان وقود شبه فارغ بشكل متكرر: يؤدي إلى سحب الشوائب من القاع.

انسداد فلتر الوقود: يؤثر على تدفق الوقود إلى المحرك.

العمر الافتراضي للطرمبة: حيث تتعرض للتآكل مع مرور الوقت.

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