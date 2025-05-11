قبل حادث القطامية.. سيارات "زيرو" تحطمت قبل أن تلمس الأرض في مصر

كتب - محمد جمال:

شهدت منطقة القطامية بالقاهرة الجديدة، صباح الأربعاء الماضي، حادثًا مروعًا حيث اقتحمت شاحنة نقل ثقيل (تريلا) معرض سيارات شهير وحطمت نحو 11 سيارة ركوب (ملاكي) جديدة بشكل شبه تام.

وفي غضون ساعات قليلة من الحادث، أصدر جهاز حماية المستهلك، بيانًا بأنواع ومواصفات وأرقام شاسيهات السيارات التي تضررت من الحادث، وذلك منعًا لإعادة بيعها باعتبارها جديدة.

من جانبها أكدت شركة الليثي للتجارة مالكة صالة العرض، أنه لن يتم إعادة طرح هذه السيارات في الأسواق مرة أخرى بأي شكل من الأشكال على أنها سيارات جديدة.

ولم يكن حادث القطامية الأول من نوعه في مصر خلال السنوات الخمس الماضية، إذ سبق أن تعرضت سيارات لعلامة فولكس فاجن الألمانية وهيونداي الكورية وشيري الصينية لحوادث مشابهة.

حادث سيارات فولكس فاجن

في نهاية 2021 وقع حادث مروري لإحدى شاحنات نقل السيارات "كساحة" المُحملة بطرازات فولكس فاجن تيجوان، والتي نتج عنها تحطم 8 سيارات جديدة للعلامة.

ونشر جهاز حماية المستهلك في حينه بيان رسمي بخصوص بشأن حدوث حادث مروري لإحدى التريلات الخاصة بالشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف وكيل علامة فولكس فاجن في مصر.

وكشف الجهاز في البيان، عن أرقام شاسيهات 8 سيارات التيجوان المتضررة في الحادث الذي وقع يوم الأربعاء 20 أكتوبر 2021.

حادث سيارات هيونداي وشيري

في عام 2024 وقع حادث مشابه لما حدث نهاية الأسبوع الماضي بمعرض الليثي للسيارات وحادث سيارات فولكس فاجن، وهو حادث تصادم لإحدى الشاحنات النقل المُحملة بسيارات جديدة من علامتي هيونداي وشيري بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، أمام مزارع الريف الأوروبي.

نتج عن هذا الحادث تحطم 8 سيارات جديدة متنوعة بين إلنترا AD، وأريزو 5، وتيجو 4، وشيري برو تيجو 8، فيما أوضحت مجموعة جي بي أوتو بعد ذلك لجهاز حماية المستهلك المصري أنه لن يتم إعادة طرح هذه السيارات في الأسواق مرة أخري، بأي شكل من الأشكال، سواء لدى التوكيلات أو الموزعين المعتمدين أو المعارض.

وأعلن جهاز حماية المستهلك بالتعاون من مجموعة جي بي أوتو عن علامات وطرازات أرقام شاسيهات السيارات التالفة، في خطوة لحماية وطمأنة المواطنين

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